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Тупицький каже, що слідчі у нього вдома нічого цікавого не знайшли

Четвер, 13 травня 2021, 17:30
Тупицький каже, що слідчі у нього вдома нічого цікавого не знайшли

Олександр Тупицький, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасували, заявив, що під час обшуків у четвер у нього з дому нічого не вилучили.

Джерело: видання Liga.net, яке цитує Тупицького

Пряма мова: "Обшуки проводилися не з метою розслідування, а з іншою метою. Тому в результаті нічого, що цікавило слідчих, знайдено не було".

"Вони (слідчі ДБР – ред.) два тижні ходили до Печерського суду за дозволом і судді їм відмовляли в проведенні обшуків. І вони зламали одну суддю, яка, мабуть, не розібралася. Оскільки в постанові все написано шкереберть".

Деталі: За словами Тупицького, обшук проходив за місцем проживання, в автомобілі дружини і на дачі у тещі. Він вважає, що в таких обшуках немає сенсу, оскільки слідство у справі триває вісім років і два роки тому його тричі допитував слідчий.

Передісторія:

  • У четвер стало відомо, що за місцем проживання Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасували, проходить обшук.
  • Тупицький і раніше заявляв, що справі, у якій його в ДБР викликали на допити більше 7 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Тупицькийобшуки
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