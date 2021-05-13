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У Тупицького проводять обшук

Четвер, 13 травня 2021, 10:10
У Тупицького проводять обшук

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасували, проходить обшук.

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела в ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6:00 ранку 13 травня.

Уточнюється, що обшук проводиться в присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

"Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального злочину або майна, яке було отримано в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - йдеться у відповідній постанові Печерського суду, яка є в розпорядженні видання.

У постанові не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежена таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було прийнято рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Факт обшуку підтвердило також "Українській правді" джерело в правоохоронних органах.

Що передувало: 12 травня Тупицький вкотре не прийшов на судове засідання, за словами адвокатів, він перебуває на лікуванні.

Представники обвинувачення зазначили, що адвокати не надали доказів того, що стан здоров'я не дозволяє підозрюваному явитися на засідання, документів про необхідність екстреної медичної допомоги немає, і Тупицький використовує медичні документи, умисно затягуючи розгляд клопотання.

У зв'язку з цим прокурори знову клопотали перед судом про застосування приводу на судове засідання.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня 2021 року ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТупицькийДБР
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