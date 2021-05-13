У Тупицького проводять обшук

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасували, проходить обшук.

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела в ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6:00 ранку 13 травня.

Уточнюється, що обшук проводиться в присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

"Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального злочину або майна, яке було отримано в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - йдеться у відповідній постанові Печерського суду, яка є в розпорядженні видання.

У постанові не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежена таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було прийнято рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Факт обшуку підтвердило також "Українській правді" джерело в правоохоронних органах.

Що передувало: 12 травня Тупицький вкотре не прийшов на судове засідання, за словами адвокатів, він перебуває на лікуванні.

Представники обвинувачення зазначили, що адвокати не надали доказів того, що стан здоров'я не дозволяє підозрюваному явитися на засідання, документів про необхідність екстреної медичної допомоги немає, і Тупицький використовує медичні документи, умисно затягуючи розгляд клопотання.

У зв'язку з цим прокурори знову клопотали перед судом про застосування приводу на судове засідання.

Передісторія: