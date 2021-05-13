Тупицкий говорит, что следователи у него дома ничего интересного не нашли

Александр Тупицкий, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменили, заявил, что во время обысков в четверг у него из дома ничего не изъяли.

Источник: издание Liga.net, которое цитирует Тупицкого

Прямая речь: "Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было".

"Они (следователи ГБР - ред.) две недели ходили в Печерский суд за разрешением и судьи им отказывали в проведении обысков. И они сломали одну судью, которая, видимо, не разобралась. Поскольку в постановлении все написано шиворот-навыворот".

Детали: По словам Тупицкого, обыск проходил по месту жительства, в автомобиле жены и на даче у тещи. Он считает, что в таких обысках нет смысла, поскольку следствие по делу продолжается восемь лет и два года назад его трижды допрашивал следователь.

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