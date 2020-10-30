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Голова КС Тупицький: На допит в ДБР не піду, цій справі вже 7 років

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 13:40

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що не прийде допит в Державне бюро розслідувань 2 листопада.

Джерело: Брифінг Тупицького

Пряма мова Тупицького: "Що ми чуємо від РНБО ще? Завдання надати правоохоронним органам розпочати почати розслідування щодо Конституційного суду України, відносно антикорупційних законів.

Робота почалася зразу. Вчора ввечері в 23:00 мене шукають двоє слідчих для вручення повістки в якості свідка. Цікаво, коли сьогодні в суд надійшла офіційна повістка по електронній пошті. Навіщо в 23:00 шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, випитувати, як голова суду приїжджає з охороною чи ні, якими під’їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих ДБР.

На офіційному сайті ДБР йде повідомлення, чого викликають голову КС – по перевірці до причетності злочинів, які перевіряються в системі господарських суддів, де я раніше працював. Це про автоматичний розподіл та інше. Чому це я знаю? Тому що мене багато років уже допитували. Цій справі 7 років. Це події 13-14 року, коли була Революція Гідності і були певні зміни.

Мене допитував відділ Горбатюка (Сергій Горбатюк – свого часу був начальником управління спец розслідувань в ГПУ – ред.). Це був відділ, який не підкорявся навіть генпрокурору Луценко (Юрію – ред.). І якби там була підозра, то я б там уже був з підозрою. Рябошапка перевіряв це питання, не була вручена підозра.

Я прошу вас не дивуватися, що я не з’явлюся на допит. Фактично оприлюднена мені підозра. Який же я свідок після цього? У свідка одні права, а у підозрюваного інші".

Що цьому передувало: 29 жовтня ДБР повідомило, що слідчий бюро викликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького на допит 2 листопада.

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • Журналісти дізналися, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії.
  • В Єдиний реєстр судових розслідувань внесено кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".

Українська правда
Теми: КСсудДБР


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