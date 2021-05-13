Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль заявив про знищення розвідувального центру ХАМАС

Четвер, 13 травня 2021, 18:39
Ізраїль заявив про знищення розвідувального центру ХАМАС
Ілюстративне фото, Сектор Гази, CNN

Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення розвідувального центру терористичного угруповання ХАМАС та штаб-квартир керівників бойовиків. 

Джерело: Times of Israel 

Деталі: Вказується, що в розвідувальному центрі перебували десятки бойовиків, яких вдалось знищити за допомогою авіаудару. За словами військових, це місце слугувало головним командним центром мережі спостереження ХАМАС. 

Окрім того, ізраїльська армія нанесла удар по чотирьох квартирах топ-командирів бойовиків у Секторі Гази. ЦАХАЛ стверджує, що вказані квартири начебто використовувались для ракетних обстрілів ізраїльських міст.

Передісторія:

  • Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
  • Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.
  • Наступного дня обстріли ізраїльських міст також не припинились. Загалом було випущено понад тисячу ракет. 
  • Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази були спричинені зіткненнями в мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі. Там ще 7 травня відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоВ Україні літає кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: