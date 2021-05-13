Ізраїль заявив про знищення розвідувального центру ХАМАС
Четвер, 13 травня 2021, 18:39
Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення розвідувального центру терористичного угруповання ХАМАС та штаб-квартир керівників бойовиків.
Джерело: Times of Israel
Деталі: Вказується, що в розвідувальному центрі перебували десятки бойовиків, яких вдалось знищити за допомогою авіаудару. За словами військових, це місце слугувало головним командним центром мережі спостереження ХАМАС.
Окрім того, ізраїльська армія нанесла удар по чотирьох квартирах топ-командирів бойовиків у Секторі Гази. ЦАХАЛ стверджує, що вказані квартири начебто використовувались для ракетних обстрілів ізраїльських міст.
Передісторія:
- Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
- Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.
- Наступного дня обстріли ізраїльських міст також не припинились. Загалом було випущено понад тисячу ракет.
- Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази були спричинені зіткненнями в мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі. Там ще 7 травня відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією.
Українська правда