Ізраїль заявив про знищення розвідувального центру ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення розвідувального центру терористичного угруповання ХАМАС та штаб-квартир керівників бойовиків.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Вказується, що в розвідувальному центрі перебували десятки бойовиків, яких вдалось знищити за допомогою авіаудару. За словами військових, це місце слугувало головним командним центром мережі спостереження ХАМАС.

Окрім того, ізраїльська армія нанесла удар по чотирьох квартирах топ-командирів бойовиків у Секторі Гази. ЦАХАЛ стверджує, що вказані квартири начебто використовувались для ракетних обстрілів ізраїльських міст.

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