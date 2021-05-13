Израиль заявил об уничтожении разведывательного центра ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении разведывательного центра террористической группировки ХАМАС и штаб-квартир руководителей боевиков.

Источник: Times of Israel

Детали: Указывается, что в разведывательном центре находились десятки боевиков, которых удалось уничтожить с помощью авиаудара. По словам военных, это место служило главным командным центром сети наблюдения ХАМАС.

Кроме того, израильская армия нанесла удар по четырем квартирам топ-командиров боевиков в секторе Газа. ЦАХАЛ утверждает, что указанные квартиры якобы использовались для ракетных обстрелов израильских городов.

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