Израиль заявил об уничтожении разведывательного центра ХАМАС
Четверг, 13 мая 2021, 18:39
Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении разведывательного центра террористической группировки ХАМАС и штаб-квартир руководителей боевиков.
Источник: Times of Israel
Детали: Указывается, что в разведывательном центре находились десятки боевиков, которых удалось уничтожить с помощью авиаудара. По словам военных, это место служило главным командным центром сети наблюдения ХАМАС.
Кроме того, израильская армия нанесла удар по четырем квартирам топ-командиров боевиков в секторе Газа. ЦАХАЛ утверждает, что указанные квартиры якобы использовались для ракетных обстрелов израильских городов.
Предыстория:
- Из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.
- Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получали авиаудары.
- На следующий день обстрелы израильских городов тоже не прекратились. Всего было выпущено более тысячи ракет.
- Боевые действия между Израилем и Сектором Газа были вызваны столкновениями в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Там еще 7 мая произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
Украинская правда