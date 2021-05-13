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Єрмак констатував затяжну стагнацію у перемовинах щодо Донбасу

Четвер, 13 травня 2021, 19:49

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі із послами "Великої сімки", Швеції та ЄС заявив, що перемовини політичних радників "Нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи перебувають у "затяжній стагнації".

Джерело: Офіс президента 

Дослівно: "Андрій Єрмак охарактеризував поточну ситуацію, що складається на консультаціях Тристоронньої контактної групи та переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, як "затяжну стагнацію".

Деталі: За словами керівника ОП останнім часом на фронті збільшилась кількість випадків застосування ворогом важкої артилерії, а Україна і надалі втрачає військових. 

Саме тому українська сторона запропонувала радникам "Норманді" провести термінову відеоконференцію або зустрітись очно.

Окрім того, Єрмак вважає, що активізації мирного врегулювання допомогло б долучення до Нормандського формату експертів з політичних, військових і юридичних питань. Останні могли б займатись питанням "кластерів" щодо імплементації Мінських угод.

Керівник Офісу президента також закликав "Велику сімку" звернутись до Росії із закликом провести черговий саміт в Нормандському форматі. 

Що передувало: Триває процес узгодження умов зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна, але поки зарано озвучувати деталі. 

Теми: нормандський форматАндрій ЄрмакДонбас


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