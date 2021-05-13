Ермак констатировал затяжную стагнацию в переговорах по Донбассу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки", Швеции и ЕС заявил, что переговоры политических советников "Нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы находятся в "затяжной стагнации".

Источник: Офис президента

Дословно: "Андрей Ермак охарактеризовал текущую ситуацию, складывающуюся на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах политических советников лидеров государств – участников Нормандского формата, как "затяжной стагнации".

Детали: По словам руководителя ОП в последнее время на фронте увеличилось количество случаев применения врагом тяжелой артиллерии, а Украина и в дальнейшем теряет военных.

Именно поэтому украинская сторона предложила советникам "Норманди" провести срочную видеоконференцию или встретиться очно.

Кроме того, Ермак считает, что активизации мирного урегулирования помогло бы приобщение к Нормандскому формату экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Последние могли бы заниматься вопросами "кластеров" по имплементации Минских соглашений.

Руководитель Офиса президента также призвал "Большую семерку" обратиться к России с призывом провести очередной саммит в нормандской формате.

Что предшествовало: Идет процесс согласования условий встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но пока рано озвучивать детали.