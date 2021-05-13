Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак констатировал затяжную стагнацию в переговорах по Донбассу

Четверг, 13 мая 2021, 19:49
Ермак констатировал затяжную стагнацию в переговорах по Донбассу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки", Швеции и ЕС заявил, что переговоры политических советников "Нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы находятся в "затяжной стагнации".

Источник: Офис президента

Дословно: "Андрей Ермак охарактеризовал текущую ситуацию, складывающуюся на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах политических советников лидеров государств – участников Нормандского формата, как "затяжной стагнации".

Детали: По словам руководителя ОП в последнее время на фронте увеличилось количество случаев применения врагом тяжелой артиллерии, а Украина и в дальнейшем теряет военных.

Именно поэтому украинская сторона предложила советникам "Норманди" провести срочную видеоконференцию или встретиться очно.

Кроме того, Ермак считает, что активизации мирного урегулирования помогло бы приобщение к Нормандскому формату экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Последние могли бы заниматься вопросами "кластеров" по имплементации Минских соглашений.

Руководитель Офиса президента также призвал "Большую семерку" обратиться к России с призывом провести очередной саммит в нормандской формате.

Что предшествовало: Идет процесс согласования условий встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но пока рано озвучивать детали.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматАндрей ЕрмакДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: