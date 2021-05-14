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Colonial Pipeline відновив роботу

П'ятниця, 14 травня 2021, 00:28
Colonial Pipeline відновив роботу
COLPIPE.COM

Трубопровід США Colonial Pipeline повернувся до роботи після шестиденного відключення, викликаного кібератакою.

Джерело: CNN

Деталі: Як зазначається, трубопроводом буде транспортуватися стільки бензину, дизельного палива і авіагасу, "наскільки це безпечно, і так буде тривати до тих пір, поки ринки не повернуться в норму".

Попри перезапуск, значний відсоток заправних станцій в Вірджинії, Джорджії, Північній Кароліні і Південній Кароліні залишаються без палива.

Передісторія:

  • Компанія Colonial Pipeline зазнала кібератаки 7 травня. Мережа щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни.
  • Тоді компанія повідомила, що перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку. Через напад уряд США оголосив надзвичайний стан. 13 квітня компанія почала відновлювати роботу трубопроводу.
  • З’ясувалося, що злочинне угрупування DarkSide, яке, як вважається, стоїть за кібератакою, - з Росії.
  • DarkSide проникло в мережу Colonial і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.
  • Colonial Pipeline, за даними ЗМІ, сплатила хакерам 5 млн доларів викупу за розблокування файлів.

Теми: США
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