Colonial Pipeline відновив роботу

Трубопровід США Colonial Pipeline повернувся до роботи після шестиденного відключення, викликаного кібератакою.

Джерело: CNN

Деталі: Як зазначається, трубопроводом буде транспортуватися стільки бензину, дизельного палива і авіагасу, "наскільки це безпечно, і так буде тривати до тих пір, поки ринки не повернуться в норму".

Попри перезапуск, значний відсоток заправних станцій в Вірджинії, Джорджії, Північній Кароліні і Південній Кароліні залишаються без палива.

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