Colonial Pipeline возобновил работу

Трубопровод США Colonial Pipeline вернулся к работе после шестидневного отключения, вызванного кибератакой.

Источник: CNN

Детали: Как отмечается, по трубопроводу будет транспортироваться столько бензина, дизельного топлива и авиакеросина, "насколько это безопасно, и так будет продолжаться до тех пор, пока рынки не вернутся в норму".

Несмотря на перезапуск, значительный процент заправочных станций в Вирджинии, Джорджии, Северной Каролине и Южной Каролине остаются без топлива.

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