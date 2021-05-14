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Colonial Pipeline возобновил работу

Пятница, 14 мая 2021, 00:28
COLPIPE.COM

Трубопровод США Colonial Pipeline вернулся к работе после шестидневного отключения, вызванного кибератакой.

Источник: CNN

Детали: Как отмечается, по трубопроводу будет транспортироваться столько бензина, дизельного топлива и авиакеросина, "насколько это безопасно, и так будет продолжаться до тех пор, пока рынки не вернутся в норму".

Несмотря на перезапуск, значительный процент заправочных станций в Вирджинии, Джорджии, Северной Каролине и Южной Каролине остаются без топлива.

Предыстория:

  • Компания Colonial Pipeline претерпела кибератаку 7 мая. Сеть ежедневно транспортирует около 2,5 миллиона баррелей топлива и других нефтепродуктов из американских нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива до густонаселенных штатов США на востоке и юге страны.
  • Тогда компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9000 километров, чтобы сдержать кибератаку. Из-за нападения правительство США объявило чрезвычайное положение. 13 мая работу начали восстанавливать.
  • Выяснилось, что преступная группировка DarkSide, которое, как считается, стоит за кибератакой на американский трубопровод Colonial Pipeline, - из России.
  • DarkSide проникла в сеть Colonial и получила почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкуп. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.
  • Colonial Pipeline, по данным СМИ, заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа за разблокировку файлов.

Темы: США


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