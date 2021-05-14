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ЦАХАЛ змінив власні заяви про наземні війська в Секторі Газа

П'ятниця, 14 травня 2021, 04:13
ЦАХАЛ змінив власні заяви про наземні війська в Секторі Газа
middle-east-online.com

Ізраїль заявляє, що здійснює атаку "в Секторі Газа", але безпосередньо на землі Сектору Газа немає військ – таким чином відомство заперечило свою попередню заяву.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю, AFP у Twitter, журналістка Wall Street Journal в Ізраїлі та Палестині Феліція Шварц у Twitter

Дослівно нова заява Армії оборони Ізраїлю: "Уточнення: нині в Секторі Газа немає наземних військ ЦАХАЛу (Збройні сили Ізраїлю – УП). Повітряні і наземні сили ЦАХАЛу завдають ударів по цілях в Секторі Газа".

Деталі:  The Times of Israel  зазначає, що заява англійською мовою і коментарі офіційного представника (мова йде про Джонатана Конрікуста – УП) про те, що в Газа є сухопутні війська, призвели до того, що кілька іноземних новинних організацій повідомили, що Ізраїль почав наземний наступ.

Водночас, Феліція Шварц пише, що представник ЦАХАЛу Джонатан Конрікуст прямо сказав їй, що "в Секторі Газа є сухопутні війська", проте через дві години відмовився від своєї заяви.

AFP зазначає, що в армії пояснюють плутанину "проблемою внутрішнього зв'язку".

Що передувало: Раніше заява ЦАХАЛу звучала так: "Повітряні і наземні війська ЦАХАЛу наразі атакують Сектор Газа". З цієї заяви не було очевидно, чи були війська Ізраїлю в Секторі Газа, проте Конрікуст повідомив, що ізраїльська армія почала наземну операцію проти Сектору Газа.

Нагадаємо: Нині між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ІзраїльІзраїль
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