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Наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа — ЗМІ

П'ятниця, 14 травня 2021, 02:00
Наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа — ЗМІ
aa.com.tr

Наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Twitter, ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу у Twitter, The Guardian, представник ізраїльської армії Джонатан Конрікуст в Anadolu

Дослівно повідомлення Армії оборони Ізраїлю: "Повітряні і наземні війська ЦАХАЛу (Збройні сили Ізраїлю – УП) наразі атакують Сектор Газа".

Деталі: Водночас, Джонатан Конрікуст повідомив, що ізраїльська армія почала наземну операцію проти Сектору Газа, але він не може надати більш детальну інформацію про операцію на даному етапі.

Наразі незрозуміло, чи є операція повномасштабним вторгненням Ізраїлю в Сектор Газа чи це цілеспрямована атака на опорні пункти військових угруповань.

Нетаньягу заявив, що "останнього слова не було сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно".

Кількома годинами раніше Ізраїль викликав щонайменше 7 тисяч військових-резервістів і скасував всі відпустки для військ в бойових частинах.

Нагадаємо: Нині між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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