Наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Twitter, ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу у Twitter, The Guardian, представник ізраїльської армії Джонатан Конрікуст в Anadolu

Дослівно повідомлення Армії оборони Ізраїлю: "Повітряні і наземні війська ЦАХАЛу (Збройні сили Ізраїлю – УП) наразі атакують Сектор Газа".

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.