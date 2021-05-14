Наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа
Наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Twitter, ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу у Twitter, The Guardian, представник ізраїльської армії Джонатан Конрікуст в Anadolu
Дослівно повідомлення Армії оборони Ізраїлю: "Повітряні і наземні війська ЦАХАЛу (Збройні сили Ізраїлю – УП) наразі атакують сектор Газа".
Деталі: Джонатан Конрікуст повідомив, що ізраїльська армія почала наземну операцію проти Сектору Газа, але він не може надати більш детальну інформацію про операцію на даному етапі.
Наразі незрозуміло, чи є операція повномасштабним вторгненням Ізраїлю в Сектор Газа чи це цілеспрямована атака на опорні пункти військових угруповань.
Нетаньягу заявив, що "останнього слова не було сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно".
Кількома годинами раніше Ізраїль викликав щонайменше 7 тисяч військових-резервістів і скасував всі відпустки для військ в бойових частинах.
Нагадаємо: Нині між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями в мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією.