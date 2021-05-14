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ЦАХАЛ изменил собственные заявления о наземных войсках в Секторе Газа

Пятница, 14 мая 2021, 04:13
ЦАХАЛ изменил собственные заявления о наземных войсках в Секторе Газа
middle-east-online.com

Израиль заявляет, что осуществляет атаку "в Секторе Газа", но непосредственно на земле Сектора Газа нет войск - таким образом ведомство опровергло свое предыдущее заявление.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля, AFP в Twitter, журналистка Wall Street Journal в Израиле и Палестине Фелиция Шварц в Twitter

Дословно новое заявление Армии обороны Израиля: "Уточнение: сейчас в секторе Газа форуме наземных войск ЦАХАЛа (Вооруженные силы Израиля - УП). Воздушные и наземные силы ЦАХАЛа наносят удары по целям в Секторе Газа ".

Детали: The Times of Israel отмечает, что заявление на английском языке и комментарии официального представителя (речь идет о Джонатане Конрикусте - УП) о том, что в Газа есть сухопутные войска, привели к тому, что несколько иностранных новостных организаций сообщили, что Израиль начал наземное наступление.

В то же время. Фелиция Шварц пишет, что представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикуст прямо сказал ей, что "в Секторе Газа есть сухопутные войска", однако через два часа отказался от своего заявления.

AFP отмечает, что в армии объясняют путаницу "проблемой внутренней коммуникации".

Что предшествовало: Раньше заявление ЦАХАЛа звучало так: "Воздушные и наземные войска ЦАХАЛа нынче атакуют Сектор Газа". Из этого заявления не было очевидно, были ли войска Израиля в Секторе Газа, однако Конрикуст сообщил, что израильская армия начала наземную операцию против Сектора Газа.

Напомним: Сейчас между Израилем и Сектором Газа продолжаются боевые действия. Они были вызваны столкновениями возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильИзраиль
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