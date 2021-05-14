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В Огайо розіграють мільйон серед щеплених від COVID-19 — для підтримки вакцинації

П'ятниця, 14 травня 2021, 05:12

В лотереї в американському Огайо можна виграти мільйон доларів – але для участі в лотереї необхідно вакцинуватися від COVID-19.

Джерело: губернатор штату Огайо Майк Девайн, якого цитує CNN

Деталі: У лотереї буде п’ятеро переможців - кожен отримає по мільйону.

Щоб претендувати на участь в розіграші, жителям Огайо має бути не менше 18 років. Для дітей від 12 до 17 років будуть проводитися окремі розіграші, і переможець кожного з них отримає стипендію.

Девайн сказав, що лотерея націлена на людей, які досі не наважуються вакцинуватися.

Пряма мова Девайна: "Я знаю, що люди скажуть: "Девайн збожеволів. Це марнотратство". Але те, що я вважаю марним, - це мати вакцину, яка може врятувати життя людей, і змусити когось померти від COVID-19, тому що вони не пройшли вакцинацію. Це жахлива, жахлива трата. Ось що таке марнотратство".

Нагадаємо:

  • У США триває загальнонаціональна кампанія, що пропонує творчі стимули для вакцинації людей.
  • Нью-Джерсі пропонує "чарку і пиво" ​​для жителів, які отримають свою першу дозу вакцини в травні і відвідають пивоварні-учасники в штаті.
  • Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо збирається роздавати людям, які проходять вакцинацію, безкоштовні квитки на заходи і пам'ятки.
  • Крім того, у Нью-Йорку на станціях метро і на залізничних станціях відкриють тимчасові пункти вакцинації проти COVID-19. Люди, які пройшли вакцинацію на залізниці і в метро, ​​можуть отримати безкоштовну семиденну карту MetroCard або два безкоштовні квитки в один кінець залізницею.

Теми: вакцинація


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