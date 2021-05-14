В Огайо розіграють мільйон серед щеплених від COVID-19 — для підтримки вакцинації
В лотереї в американському Огайо можна виграти мільйон доларів – але для участі в лотереї необхідно вакцинуватися від COVID-19.
Джерело: губернатор штату Огайо Майк Девайн, якого цитує CNN
Деталі: У лотереї буде п’ятеро переможців - кожен отримає по мільйону.
Щоб претендувати на участь в розіграші, жителям Огайо має бути не менше 18 років. Для дітей від 12 до 17 років будуть проводитися окремі розіграші, і переможець кожного з них отримає стипендію.
Девайн сказав, що лотерея націлена на людей, які досі не наважуються вакцинуватися.
Пряма мова Девайна: "Я знаю, що люди скажуть: "Девайн збожеволів. Це марнотратство". Але те, що я вважаю марним, - це мати вакцину, яка може врятувати життя людей, і змусити когось померти від COVID-19, тому що вони не пройшли вакцинацію. Це жахлива, жахлива трата. Ось що таке марнотратство".
Нагадаємо:
- У США триває загальнонаціональна кампанія, що пропонує творчі стимули для вакцинації людей.
- Нью-Джерсі пропонує "чарку і пиво" для жителів, які отримають свою першу дозу вакцини в травні і відвідають пивоварні-учасники в штаті.
- Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо збирається роздавати людям, які проходять вакцинацію, безкоштовні квитки на заходи і пам'ятки.
- Крім того, у Нью-Йорку на станціях метро і на залізничних станціях відкриють тимчасові пункти вакцинації проти COVID-19. Люди, які пройшли вакцинацію на залізниці і в метро, можуть отримати безкоштовну семиденну карту MetroCard або два безкоштовні квитки в один кінець залізницею.