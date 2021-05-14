В Огайо розіграють мільйон серед щеплених від COVID-19 — для підтримки вакцинації

В лотереї в американському Огайо можна виграти мільйон доларів – але для участі в лотереї необхідно вакцинуватися від COVID-19.

Джерело: губернатор штату Огайо Майк Девайн, якого цитує CNN

Деталі: У лотереї буде п’ятеро переможців - кожен отримає по мільйону.

Щоб претендувати на участь в розіграші, жителям Огайо має бути не менше 18 років. Для дітей від 12 до 17 років будуть проводитися окремі розіграші, і переможець кожного з них отримає стипендію.

Девайн сказав, що лотерея націлена на людей, які досі не наважуються вакцинуватися.

Пряма мова Девайна: "Я знаю, що люди скажуть: "Девайн збожеволів. Це марнотратство". Але те, що я вважаю марним, - це мати вакцину, яка може врятувати життя людей, і змусити когось померти від COVID-19, тому що вони не пройшли вакцинацію. Це жахлива, жахлива трата. Ось що таке марнотратство".

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