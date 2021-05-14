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В Огайо разыграют миллион среди привитых от COVID-19 — для поддержания вакцинации

Пятница, 14 мая 2021, 05:12
В Огайо разыграют миллион среди привитых от COVID-19 — для поддержания вакцинации

В лотереи в американском Огайо можно выиграть миллион долларов - но для участия в лотерее необходимо вакцинироваться от COVID-19.

Источник: губернатор штата Огайо Майк Девайн, которого цитирует CNN

Детали: В лотерее будет пятеро победителей - каждый получит по миллиону.

Чтобы претендовать на участие в розыгрыше, жителям Огайо должно быть не менее 18 лет. Для детей от 12 до 17 лет будут проводиться отдельные розыгрыши, и победитель каждого из них получит стипендию.

Девайн сказал, что лотерея нацелена на людей, которые до сих пор не решаются вакцинироваться.

Прямая речь Девайна: "Я знаю, что люди скажут: "Девайн сошел с ума. Это расточительство". Но то, что я считаю бесполезным, - это иметь вакцину, которая может спасти жизни людей, и заставить кого-то умереть от COVID-19, потому что они не прошли вакцинацию. Это ужасная, ужасная трата. Вот что такое расточительство".

Напомним:

  • В США продолжается общенациональная кампания, которая предлагает творческие стимулы для вакцинации людей.
  • Нью-Джерси предлагает "рюмку и пиво" для жителей, которые получат свою первую дозу вакцины в мае и посетят пивоварни-участники в штате.
  • Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио собирается раздавать людям, которые проходят вакцинацию, бесплатные билеты на мероприятия и достопримечательности.
  • Кроме того, в Нью-Йорке на станциях метро и на железнодорожных станциях откроют временные пункты вакцинации против COVID-19. Люди, которые прошли вакцинацию на железной дороге и в метро, ​​могут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в один конец железной дороге.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинация
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