В Огайо разыграют миллион среди привитых от COVID-19 — для поддержания вакцинации

В лотереи в американском Огайо можно выиграть миллион долларов - но для участия в лотерее необходимо вакцинироваться от COVID-19.

Источник: губернатор штата Огайо Майк Девайн, которого цитирует CNN

Детали: В лотерее будет пятеро победителей - каждый получит по миллиону.

Чтобы претендовать на участие в розыгрыше, жителям Огайо должно быть не менее 18 лет. Для детей от 12 до 17 лет будут проводиться отдельные розыгрыши, и победитель каждого из них получит стипендию.

Девайн сказал, что лотерея нацелена на людей, которые до сих пор не решаются вакцинироваться.

Прямая речь Девайна: "Я знаю, что люди скажут: "Девайн сошел с ума. Это расточительство". Но то, что я считаю бесполезным, - это иметь вакцину, которая может спасти жизни людей, и заставить кого-то умереть от COVID-19, потому что они не прошли вакцинацию. Это ужасная, ужасная трата. Вот что такое расточительство".

Напомним: