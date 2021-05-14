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НАЗК перевіряє призначення Вітренка головою "Нафтогазу"

П'ятниця, 14 травня 2021, 10:37

Національне агентство з питань запобігання корупції вивчає дотримання вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при призначенні Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".

Джерело: відповідь НАЗК на запит "Укрінформу"

Дослівно: "Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі п. 6 ч. 1 ст. 11 закону України "Про запобігання корупції" здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції під час призначення Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Деталі: У Нацагентстві додали, що моніторинг здійснюється з 30 квітня. 

Також НАЗК підтвердило надходження звернень щодо можливого конфлікту інтересів при призначенні Вітренка головою правління Нафтогазу.

Передісторія:

  • 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.
  • Компанія "Нафтогаз України" назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.
  • Уряд закликав наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. Незалежні члени наглядової ради не пристали на пропозицію Кабміну залишитися працювати до обрання нового складу.
  • 3 травня незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у своєму листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заявили, що призначення Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК відбувалося за наявності в останнього ознак конфлікту інтересів.
  • Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд діяв у рамках законів під час кадрової ротації у "Нафтогазі" - за його словами, якщо в когось є сумніви в законності, для цього є суд.
  • Посли країн "Великої сімки" закликали Кабінет міністрів швидко досягнути узгодженого рішення з чинною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" задля незалежного виконання її обов’язків.

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

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Теми: НафтогазВітренкоНАЗКкадри


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