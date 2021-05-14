НАЗК перевіряє призначення Вітренка головою "Нафтогазу"

Національне агентство з питань запобігання корупції вивчає дотримання вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при призначенні Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".

Джерело: відповідь НАЗК на запит "Укрінформу"

Дослівно: "Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі п. 6 ч. 1 ст. 11 закону України "Про запобігання корупції" здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції під час призначення Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Деталі: У Нацагентстві додали, що моніторинг здійснюється з 30 квітня.

Також НАЗК підтвердило надходження звернень щодо можливого конфлікту інтересів при призначенні Вітренка головою правління Нафтогазу.

Передісторія:

28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

Компанія "Нафтогаз України" назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

Уряд закликав наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. Незалежні члени наглядової ради не пристали на пропозицію Кабміну залишитися працювати до обрання нового складу.

3 травня незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у своєму листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заявили, що призначення Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК відбувалося за наявності в останнього ознак конфлікту інтересів.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд діяв у рамках законів під час кадрової ротації у "Нафтогазі" - за його словами, якщо в когось є сумніви в законності, для цього є суд.

Посли країн "Великої сімки" закликали Кабінет міністрів швидко досягнути узгодженого рішення з чинною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" задля незалежного виконання її обов’язків.

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Нафтогазівський гамбіт і шах реформі корпоративного управління