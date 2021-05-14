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НАПК проверяет назначение Витренко главой "Нафтогаза"

Пятница, 14 мая 2021, 10:37
НАПК проверяет назначение Витренко главой Нафтогаза

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществляет мониторинг относительно соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз України".

Источник: ответ НАПК на запрос "Укринформа"

Дословно: "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдения других ограничений по предотвращению коррупции во время назначения Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України".

Детали: В Нацагентстве добавили, что мониторинг осуществляется с 30 апреля. Также НАПК подтвердило поступление обращений относительно возможного конфликта интересов при назначении Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Предыстория:

  • 28 апреля правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз України", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко. Коболев заявил, что о своей отставке узнал из сообщений СМИ.
  • Компания "Нафтогаз України" назвала решение правительства об освобождении Коболева от должности председателя правления НАК юридической манипуляцией.
  • Правительство призвало наблюдательный совет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов. Независимые члены наблюдательного совета не согласились на предложение Кабмина остаться работать до избрания нового состава.
  • 3 мая независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" в своем письме к премьер-министру Денису Шмыгалю заявили, что назначение Юрия Витренко на должность главы правления НАК происходило при наличии у последнего признаков конфликта интересов.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство действовало в рамках законов при кадровой ротации в "Нафтогазе", а если у кого-то есть сомнения в законности – есть суд.
  • Послы стран "Большой семерки" призвали Кабинет министров быстро достичь согласованного решения с действующим наблюдательным советом НАК "Нафтогаз України" для независимого выполнения его обязанностей.

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Нафтогазовый гамбит и шах реформе корпоративного управления

Темы: НефтегазВитренкоНАПКкадры
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