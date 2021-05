Посли G7 закликали швидко вирішити питання управління "Нафтогазом"

Посли країн Групи семи висловили занепокоєння щодо того, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК "Нафтогаз України" після звільнення голови правління Андрія Коболєва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 повторюють свою стурбованість тим, що уряд України як головний акціонер "Нафтогазу" і наглядова рада компанії ще не досягли узгодженого рішення, яке дозволить поточній раді виконувати свої обов'язки самостійно", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання таким чином, щоб відображати заявлену прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління та продовжувати законодавство про управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів", - наголосили посли.

Раніше посли G7 застерегли від політичного втручання в управління "Нафтогазом".

G7 Ambassadors reiterate their concern that the 🇺🇦 government, as Naftogaz’s main shareholder, and the company’s supervisory board, have not yet reached an agreed solution that will enable the current board to execute their responsibilities independently. 1/2