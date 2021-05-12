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Посли G7 закликали швидко вирішити питання управління "Нафтогазом"

Середа, 12 травня 2021, 17:00
Посли G7 закликали швидко вирішити питання управління Нафтогазом

Посли країн Групи семи висловили занепокоєння щодо того, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК "Нафтогаз України" після звільнення голови правління Андрія Коболєва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 повторюють свою стурбованість тим, що уряд України як головний акціонер "Нафтогазу" і наглядова рада компанії ще не досягли узгодженого рішення, яке дозволить поточній раді виконувати свої обов'язки самостійно", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання таким чином, щоб відображати заявлену прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління та продовжувати законодавство про управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів", - наголосили посли.

Раніше посли G7 застерегли від політичного втручання в управління "Нафтогазом".

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

З 29 квітня уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Після цього Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління  НАК "Нафтогаз України".

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

"Українська правда" у Threads

Теми: НафтогазG7
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