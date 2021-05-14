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Назвали ім’я військового, якого вбив снайпер окупантів у четвер

П'ятниця, 14 травня 2021, 12:01

Від кулі снайпера окупаційних військ 13 травня на Донбасі загинув військовослужбовець Колесник Павло з Чернігівської області.

Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Дослівно: "13 травня на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення, не сумісне з життям, сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти.

Військовий був родом з села Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року".

Деталі: Зазначається, що Павло Колесник 1982 року народження.

 

Передісторія: 13 травня увечері стало відомо, що від кулі снайпера загинув військовий.       

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнавбивство


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