Назвали ім’я військового, якого вбив снайпер окупантів у четвер

Від кулі снайпера окупаційних військ 13 травня на Донбасі загинув військовослужбовець Колесник Павло з Чернігівської області.

Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Дослівно: "13 травня на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення, не сумісне з життям, сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти.

Військовий був родом з села Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року".

Деталі: Зазначається, що Павло Колесник 1982 року народження.

Передісторія: 13 травня увечері стало відомо, що від кулі снайпера загинув військовий.