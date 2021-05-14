Назвали имя военного, которого убил снайпер оккупантов в четверг

От пули снайпера оккупационных войск 13 мая на Донбассе погиб военнослужащий Колесник Павел из Черниговской области.

Источник: 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

Дословно: "13 мая на востоке страны во время несения службы на позиции вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты.

Военный был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года".

Детали: Сообщается, что Павел Колесник был 1982 года рождения.

Предыстория: 13 мая вечером стало известно, что от пули снайпера погиб военный.