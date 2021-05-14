Одна область снова стала "оранжевой"
Пятница, 14 мая 2021, 12:49
14 мая Николаевская область снова вернулась в "оранжевую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Такая ситуация обусловлена тем, что в области возросло количество инфицированных коронавирусом.
По состоянию на 14 мая Николаевщина – единственный регион, который находится в "оранжевой" зоне, все остальные области "желтые".
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- 13 мая все регионы перешли в "желтую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
- За сутки 13 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 195 больных, умерли 287 пациентов, выздоровели 15 958 человек.
Украинская правда