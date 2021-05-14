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Одна область снова стала "оранжевой"

Пятница, 14 мая 2021, 12:49
Фото c Telegram МОЗ

14 мая Николаевская область снова вернулась в "оранжевую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Такая ситуация обусловлена тем, что в области возросло количество инфицированных коронавирусом. 

 

По состоянию на 14 мая Николаевщина – единственный регион, который находится в "оранжевой" зоне, все остальные области "желтые".

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • 13 мая все регионы перешли в "желтую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • За сутки 13 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 195 больных, умерли 287 пациентов, выздоровели 15 958 человек.

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирускарантинНиколаевская область


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