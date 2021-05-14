Одна область снова стала "оранжевой"

14 мая Николаевская область снова вернулась в "оранжевую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Такая ситуация обусловлена тем, что в области возросло количество инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 14 мая Николаевщина – единственный регион, который находится в "оранжевой" зоне, все остальные области "желтые".

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