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В Херсоні перевіряли, як відбиватися, якщо РФ піде з анексованого Криму вглиб України

П'ятниця, 14 травня 2021, 14:58
В Херсоні перевіряли, як відбиватися, якщо РФ піде з анексованого Криму вглиб України

У Херсоні провели оперативно-штабний збір силовиків, під час якого перевірялася готовність України до захисту у випадку поширення збройної агресії РФ.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Повідомляється, що збір відбувся за координації СБУ та представництва президента в АР Крим. Під час нього була перевірена готовність відбити можливий напад РФ вглиб України з півострова.

У заході взяли участь представники усіх відомств силового блоку.

Учасники розглянули питання забезпечення оперативної готовності до практичних дій у разі виникнення кризових ситуацій на тимчасово окупованому півострові.

Зокрема, розглядалося питання санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, "причетних до фінансування терористичної діяльності, сприянню незаконно утвореним формуванням і органам управління, які діють на окупованій території".

Передісторія:

  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь назагрозливу військову діяльність НАТО".
  • 28 квітня голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала часткове виведення військ із території окупованого Криму, а відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області не спостерігається.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКриманексія
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