В Херсоні перевіряли, як відбиватися, якщо РФ піде з анексованого Криму вглиб України
У Херсоні провели оперативно-штабний збір силовиків, під час якого перевірялася готовність України до захисту у випадку поширення збройної агресії РФ.
Джерело: повідомлення СБУ
Деталі: Повідомляється, що збір відбувся за координації СБУ та представництва президента в АР Крим. Під час нього була перевірена готовність відбити можливий напад РФ вглиб України з півострова.
У заході взяли участь представники усіх відомств силового блоку.
Учасники розглянули питання забезпечення оперативної готовності до практичних дій у разі виникнення кризових ситуацій на тимчасово окупованому півострові.
Зокрема, розглядалося питання санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, "причетних до фінансування терористичної діяльності, сприянню незаконно утвореним формуванням і органам управління, які діють на окупованій території".
Передісторія:
- 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
- Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь назагрозливу військову діяльність НАТО".
- 28 квітня голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала часткове виведення військ із території окупованого Криму, а відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області не спостерігається.