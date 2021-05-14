В Херсоне проверяли, как отбиваться, если РФ пойдет из аннексированного Крыма вглубь Украины

В Херсоне провели оперативно-штабной сбор силовиков, в ходе которого проверялась готовность Украины к защите в случае распространения вооруженной агрессии РФ.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Сообщается, что сбор состоялся по координации СБУ и представительства президента в АР Крым. Во время него была проверена готовность отразить возможное нападение РФ вглубь Украины с полуострова.

В мероприятии приняли участие представители всех ведомств силового блока.

Участники рассмотрели вопросы обеспечения оперативной готовности к практическим действиям в случае возникновения кризисных ситуаций на временно оккупированном полуострове.

В частности, рассматривался вопрос о санкциях для юридических и физических лиц, "причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно образованным формированием и органам управления, действующих на оккупированной территории".

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