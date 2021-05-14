В Херсоне проверяли, как отбиваться, если РФ пойдет из аннексированного Крыма вглубь Украины
В Херсоне провели оперативно-штабной сбор силовиков, в ходе которого проверялась готовность Украины к защите в случае распространения вооруженной агрессии РФ.
Источник: сообщение СБУ
Детали: Сообщается, что сбор состоялся по координации СБУ и представительства президента в АР Крым. Во время него была проверена готовность отразить возможное нападение РФ вглубь Украины с полуострова.
В мероприятии приняли участие представители всех ведомств силового блока.
Участники рассмотрели вопросы обеспечения оперативной готовности к практическим действиям в случае возникновения кризисных ситуаций на временно оккупированном полуострове.
В частности, рассматривался вопрос о санкциях для юридических и физических лиц, "причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно образованным формированием и органам управления, действующих на оккупированной территории".
Предыстория:
- 22 апреля Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
- Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно "в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО".
- 28 апреля председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала частичный вывод войск с территории оккупированного Крыма, а отвод русского войска от восточной границы Украины в Воронежской области не наблюдается.