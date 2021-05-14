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В Херсоне проверяли, как отбиваться, если РФ пойдет из аннексированного Крыма вглубь Украины

Пятница, 14 мая 2021, 14:58
В Херсоне проверяли, как отбиваться, если РФ пойдет из аннексированного Крыма вглубь Украины

В Херсоне провели оперативно-штабной сбор силовиков, в ходе которого проверялась готовность Украины к защите в случае распространения вооруженной агрессии РФ.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Сообщается, что сбор состоялся по координации СБУ и представительства президента в АР Крым. Во время него была проверена готовность отразить возможное нападение РФ вглубь Украины с полуострова.

В мероприятии приняли участие представители всех ведомств силового блока.

Участники рассмотрели вопросы обеспечения оперативной готовности к практическим действиям в случае возникновения кризисных ситуаций на временно оккупированном полуострове.

В частности, рассматривался вопрос о санкциях для юридических и физических лиц, "причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно образованным формированием и органам управления, действующих на оккупированной территории".

Предыстория:

  • 22 апреля Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно "в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО".
  • 28 апреля председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала частичный вывод войск с территории оккупированного Крыма, а отвод русского войска от восточной границы Украины в Воронежской области не наблюдается.

Украинская правда
Темы: РосcияКрыманнексия
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