Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія зменшує війська в Криму, але не біля східного кордону України 

Середа, 28 квітня 2021, 10:42
ДПСУ

Росія почала часткове виведення військ із території окупованого Криму, а відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області не спостерігається.

Джерело: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму".

Деталі: Разом з тим, за словами Дейнеко, війська біля східних кордонів України Росія ще не відводить

Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", – заявив голова ДПСУ.

Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. 

На думку Дейнеко, зарано говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України.

Передісторія:

  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".
  • У Міноборони США наголосилищо поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

Теми: РосіяПрикордонна службаДонбасКримвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Війни з Україною можна уникнути – Лавров

За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали

Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву

Сім параметрів: Стефанчук розповів, як планують визначати статус олігарха

Є плани замінити одного міністра – Стефанчук

У М’янмі почалися бойові дії

Усі новини...
Росія
ЄС закликав Росію припинити переслідування організацій Навального
Війни з Україною можна уникнути – Лавров
У Німеччині прокоментували заяву РФ про відвід військ від України
Останні новини
11:25
Курс валют на 28 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:15
Зеленський не проти зустрітись із Путіним у Ватикані
10:58
Україна очікує отримати 600 мільйонів євро від ЄС до вересня – Марченко
10:51
На Тернопільщині почались антитерористичні навчання
10:42
Росія зменшує війська в Криму, але не біля східного кордону України 
10:39
У ЦГЗ пояснили, чому з 2022 року ввели ще одне обов'язкове щеплення
10:39
Під час пожежі в хостелі у центрі Риги загинули 8 людей
10:24
"Нафтогаз" може відмовитися від імпорту газу – Коболєв
10:03
У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом
09:52
ЄС закликав Росію припинити переслідування організацій Навального
Усі новини...