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Росія зменшує війська в Криму, але не біля східного кордону України 

Середа, 28 квітня 2021, 10:42
Росія зменшує війська в Криму, але не біля східного кордону України 
ДПСУ

Росія почала часткове виведення військ із території окупованого Криму, а відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області не спостерігається.

Джерело: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму".

Деталі: Разом з тим, за словами Дейнеко, війська біля східних кордонів України Росія ще не відводить

Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", – заявив голова ДПСУ.

Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. 

На думку Дейнеко, зарано говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України.

Передісторія:

  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".
  • У Міноборони США наголосилищо поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПрикордонна службаДонбасКримвійна
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