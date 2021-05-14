Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі військовому дали 18 років тюрми: "злив" документ каналу Nexta

П'ятниця, 14 травня 2021, 16:37

Верховний суд Білорусі засудив капітана збройних сил Дениса Урада до 18 років колонії посиленого режиму за те, що він злив секретного листа МВС щодо залучення військових проти протестувальників Telegram-каналу Nexta.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Урада визнали винним у "державній зраді, вчиненій особою, на яку поширюється статус військового". Вирок набув чинності й не підлягає оскарженню.

Видання зазначає, що це найсуворіший вирок з початку протестів проти фальсифікації виборів.

Урада затримали у січні 2021 року. Повідомлялося, що 14 січня, перебуваючи на чергуванні як спеціальний зв’язковий Генерального штабу Збройних сил, він сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ до міністра оборони про "залучення військових Збройних сил у діяльність із підтримання правопорядку".

За даними державних медіа, це фото Урад передав "польському телеграм-каналу". Як повідомляє опозиційний канал Nexta, фото Урад передав йому, а також каналу Bypol.

Ураду 29 років. Він одружений, має дитину. Правозахисники вважають Урада політв’язнем і переконані, що він діяв в інтересах білоруського суспільства.

Передісторія:

  • Олександр Лукашенко перебуває при владі Білорусі майже 30 років.
  • З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
  • У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою – гарантія безпеки його прихильникам.
  • У травні Лукашенко сказав, що погодиться на повторні вибори президента країни, але тільки якщо разом з Білоруссю це зроблять Сполучені Штати.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусьсудмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: