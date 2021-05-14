У Білорусі військовому дали 18 років тюрми: "злив" документ каналу Nexta

Верховний суд Білорусі засудив капітана збройних сил Дениса Урада до 18 років колонії посиленого режиму за те, що він злив секретного листа МВС щодо залучення військових проти протестувальників Telegram-каналу Nexta.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Урада визнали винним у "державній зраді, вчиненій особою, на яку поширюється статус військового". Вирок набув чинності й не підлягає оскарженню.

Видання зазначає, що це найсуворіший вирок з початку протестів проти фальсифікації виборів.

Урада затримали у січні 2021 року. Повідомлялося, що 14 січня, перебуваючи на чергуванні як спеціальний зв’язковий Генерального штабу Збройних сил, він сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ до міністра оборони про "залучення військових Збройних сил у діяльність із підтримання правопорядку".

За даними державних медіа, це фото Урад передав "польському телеграм-каналу". Як повідомляє опозиційний канал Nexta, фото Урад передав йому, а також каналу Bypol.

Ураду 29 років. Він одружений, має дитину. Правозахисники вважають Урада політв’язнем і переконані, що він діяв в інтересах білоруського суспільства.

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