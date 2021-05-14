В Беларуси военному дали 18 лет тюрьмы: "слил" документ каналу Nexta

Верховный суд Беларуси приговорил капитана вооруженных сил Дениса Урада до 18 лет колонии усиленного режима за то, что он слил секретное письмо МВД относительно привлечения военных против протестующих Telegram-каналу Nexta.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Урада признали виновным в "государственной измене, совершенной лицом, на которое распространяется статус военного". Приговор вступил в силу и не подлежит обжалованию.

Издание отмечает, что это самый суровый приговор с начала протестов против фальсификации выборов.

Урада задержали в январе 2021 года. Сообщалось, что 14 января, находясь на дежурстве как специальный связной Генерального штаба Вооруженных сил, он сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел к министру обороны о "привлечении военных Вооруженных сил в деятельность по поддержанию правопорядка".

По данным государственных СМИ, это фото Урад передал "польскому телеграмм-каналу". Как сообщает оппозиционный канал Nexta, фото Урад передал ему, а также каналу Bypol.

Ураду 29 лет. Он женат, имеет ребенка. Правозащитники считают Урада политзаключенным и убеждены, что он действовал в интересах белорусского общества.

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