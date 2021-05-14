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В Беларуси военному дали 18 лет тюрьмы: "слил" документ каналу Nexta

Пятница, 14 мая 2021, 16:37

Верховный суд Беларуси приговорил капитана вооруженных сил Дениса Урада до 18 лет колонии усиленного режима за то, что он слил секретное письмо МВД относительно привлечения военных против протестующих Telegram-каналу Nexta.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Урада признали виновным в "государственной измене, совершенной лицом, на которое распространяется статус военного". Приговор вступил в силу и не подлежит обжалованию.

Издание отмечает, что это самый суровый приговор с начала протестов против фальсификации выборов.

Урада задержали в январе 2021 года. Сообщалось, что 14 января, находясь на дежурстве как специальный связной Генерального штаба Вооруженных сил, он сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел к министру обороны о "привлечении военных Вооруженных сил в деятельность по поддержанию правопорядка".

По данным государственных СМИ, это фото Урад передал "польскому телеграмм-каналу". Как сообщает оппозиционный канал Nexta, фото Урад передал ему, а также каналу Bypol.

Ураду 29 лет. Он женат, имеет ребенка. Правозащитники считают Урада политзаключенным и убеждены, что он действовал в интересах белорусского общества.

Предыстория:

  • Александр Лукашенко находится у власти Беларуси почти 30 лет.
  • С августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым – гарантия безопасности его сторонникам.
  • В мае Лукашенко сказал, что согласится на повторные выборы президента страны, но только если вместе с Беларусью это сделают Соединенные Штаты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьсудмитинги
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