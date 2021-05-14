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РНБО ухвалила стратегію кіберзахисту, щоб зробити Україну передовою у світі

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:12
РНБО ухвалила стратегію кіберзахисту, щоб зробити Україну передовою у світі
на фото кіберцентр ua30

Рада нацбезпеки й оборони ухвалила стратегію кіберзахисту України на наступні 5 років, що дозволить зробити Україну передовою державою в цій сфері.

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після засідання РНБО 14 травня

Пряма мова Федорова: "Перше питання стосувалося кібербезпеки нашої країни. Хочу зазначити, що була ухвалена стратегія розвитку кібербезпеки на наступні 5 років. Мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість формування документу, і актуальність – вони на найвищому рівні.

Від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння того, що нам потрібно робити, щоб наша країна стала за кіберзахистом передовою країною світу. Це зазначено у стратегії.

Лише вчора ми відкрили новий кіберцентр UA30, ціль якого захищати, моніторити реєстри нашої країни, захищати персональні дані й сьогодні була ухвалена стратегія. Продовжуємо рухатися в цьому напрямку далі".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський узяв участь у презентації Кіберцентру UA30, створеного з метою захисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та українського кіберпростору загалом.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявляв, що Штатам є чого повчитися в України у питанні протидії дезінформації. 

Роман Петренко, УП
Теми: РНБОкібербезпекаФедоров
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