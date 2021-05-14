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СНБО принял стратегию киберзащиты, чтобы сделать Украину передовой в мире

Пятница, 14 мая 2021, 18:12
СНБО принял стратегию киберзащиты, чтобы сделать Украину передовой в мире

Совет нацбезопасности и обороны принял стратегию киберзащиты Украины на следующие 5 лет, которая позволит стать Украине передовой страной в этой сфере.

Источник: вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров после заседания СНБО 14 мая

Прямая речь Федорова: "Первый вопрос касался кибербезопасности нашей страны. Хочу отметить, что была принята стратегия развития кибербезопасности на следующие 5 лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество формирования документа, и актуальность – они на самом высоком уровне.

От аудита сегодняшней ситуации, от понимания того, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала по киберзащите передовой страной мира. Это указано в стратегии.

Только вчера мы открыли новый киберцентр UA30, цель которого защищать, мониторить реестры нашей страны, защищать персональные данные и сегодня было принято стратегия. Продолжаем двигаться в этом направлении дальше".

Напомним: Президент Владимир Зеленский принял участие в презентации Киберцентра UA30, созданного с целью защиты государственных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры и украинского киберпространства в целом.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан заявлял, что Штатам есть чему поучиться у Украины в вопросе противодействия дезинформации.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОкибербезопасностьФедоров
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