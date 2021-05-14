Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

4 рази бойовики у п'ятницю порушили тишу на Донбасі

П'ятниця, 14 травня 2021, 19:29

Від початку доби 14 травня російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення ООС у Facebook

Дослівно: "Поблизу Водяного найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Світлодарська противник здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське – ще й з великокаліберних кулеметів".

Деталі: Повідомляється, що на обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ДонбасООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Два міністри уряду Шмигаля подали у відставку

При Порошенку на держдачах оселилися "незрозумілі особи", будем виселяти - Зеленський

РНБО вводить санкції проти пів тисячі "ворів у законі"

Влада РФ вирішила ліквідувати компанію, через яку Медведчук отримав підозру

фотоСеменченка запідозрили у теракті: закидають обстріл каналу "112"

Греція відкрила кордони для туристів з України - офіційно

Усі новини...
Донбас
Назвали ім’я військового, якого вбив снайпер окупантів у четвер
За добу окупанти 19 разів стріляли на Донбасі, були втрати
Єрмак констатував затяжну стагнацію у перемовинах щодо Донбасу
Останні новини
19:38
Зареєстровано групи збору підписів для всеукраїнського референдуму
19:29
4 рази бойовики у п'ятницю порушили тишу на Донбасі
19:03
До 12 безкоштовних каналів: в Україні створять систему державного мультиплексу
18:56
фотоНа будівлі офісу канцлера Австрії підняли прапор Ізраїлю на знак підтримки
18:43
Два міністри уряду Шмигаля подали у відставку
18:42
Будівництво аеропорту "Дніпро" триває – Криклій
18:25
При Порошенку на держдачах оселилися "незрозумілі особи", будем виселяти - Зеленський
18:23
Виконавча служба арештувала банківські рахунки "Укрзалізниці" за борги – ЗМІ
18:15
В Радбезі придумали, як сповіщати громадян про надзвичайні ситуації
18:13
фото"Золота гривня": НБУ вводить в обіг ще одну пам'ятну монету
Усі новини...