4 рази бойовики у п'ятницю порушили тишу на Донбасі
П'ятниця, 14 травня 2021, 19:29
Від початку доби 14 травня російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення ООС у Facebook
Дослівно: "Поблизу Водяного найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Світлодарська противник здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське – ще й з великокаліберних кулеметів".
Деталі: Повідомляється, що на обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Передісторія:
- 13 травня на Донбасі зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Від кулі снайпера окупаційних військ на Донбасі загинув український військовослужбовець.
Українська правда