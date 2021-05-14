4 рази бойовики у п'ятницю порушили тишу на Донбасі

Від початку доби 14 травня російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення ООС у Facebook

Дослівно: "Поблизу Водяного найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Світлодарська противник здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське – ще й з великокаліберних кулеметів".

Деталі: Повідомляється, що на обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Передісторія: