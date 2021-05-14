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4 раза в пятницу боевики нарушили тишину в Донбассе

Пятница, 14 мая 2021, 19:29

С начала суток 14 мая российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение ООС в Facebook

Дословно: "Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Светлодарска противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Старогнатовки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Новотошковское - еще и из крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Сообщается, что на обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Предыстория:

13 мая на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. От пули снайпера оккупационных войск в Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Темы: ДонбассООС


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