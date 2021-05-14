Зареєстровано групи збору підписів для всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія зареєструвала 5 груп, які будуть збирати підписи для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо питань продажу землі і стратегічних об’єктів, українського газу, грального бізнесу та марихуани.

Джерело: ЦВК

Деталі: Для реєстрації груп ті мали провести збори. Їх провели 29 квітня у 15 населених пунктах Дніпропетровської області. На зборах були присутні представники ЦВК, щоб засвідчити факт їх проведення.

Питання, які групи хочуть винести на референдум звучить наступним чином:

"Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"

"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"

"Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?"

"Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"

"Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?".

Важливо, що для проведення референдуму ініціативна група має зібрати 3 мільйони підписів. Тобто кожна із 5 груп має зібрати по 3 мільйони підписів. Після цього проведення волевиявлення має проголосити президент.

Збирати підписи можна протягом 90 днів – з 15 травня до 12 серпня 2021 року.

Раніше про подачу відповідних документів до ЦВК для проведення зборів громадян, щоб зареєструвати ініціативну групу, повідомляли в партії "Батьківщина". Її лідерка Юлія Тимошенка вже заявляла, що ініціюватиме референдум з 5 питань.

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