Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зареєстровано групи збору підписів для всеукраїнського референдуму

П'ятниця, 14 травня 2021, 19:38
Зареєстровано групи збору підписів для всеукраїнського референдуму
Приклад питання від ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала 5 груп, які будуть збирати підписи для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо питань продажу землі і стратегічних об’єктів, українського газу, грального бізнесу та марихуани. 

Джерело: ЦВК 

Деталі: Для реєстрації груп ті мали провести збори. Їх провели 29 квітня у 15 населених пунктах Дніпропетровської області. На зборах були присутні представники ЦВК, щоб засвідчити факт їх проведення. 

Питання, які групи хочуть винести на референдум звучить наступним чином: 

  • "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"
  • "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"
  • "Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?"
  • "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"
  • "Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?".

Важливо, що для проведення референдуму ініціативна група має зібрати 3 мільйони підписів. Тобто кожна із 5 груп має зібрати по 3 мільйони підписів.  Після цього проведення волевиявлення має проголосити президент. 

Збирати підписи можна протягом 90 днів – з 15 травня до 12 серпня 2021 року. 

Раніше про подачу відповідних документів до ЦВК для проведення зборів громадян, щоб зареєструвати ініціативну групу, повідомляли в партії "Батьківщина". Її лідерка Юлія Тимошенка вже заявляла, що ініціюватиме референдум з 5 питань

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: референдум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
референдум
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Проросійська партія Болгарії зібрала підписи для референдуму проти впровадження євро
Ірландія проведе консультації з громадськістю щодо нейтралітету через війну РФ в Україні
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: