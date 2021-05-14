На посаду міністра охорони здоров’я у владі розглядають державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на міністра інфраструктури – голову "Укравтодору" Олександра Кубракова, на міністра економіки – очільника податкової Олексія Любченка.

Джерело: співрозмовники УП в "Слузі народу"

Деталі: Відповідну інформацію УП підтвердили у партії влади. Проте невідомо, коли саме ці кандидатури можуть винести в зал для голосування. Для цього спочатку потрібно погодити відставку Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка. Потім від прем’єра Дениса Шмигаля мають надійти подання до Верховної Ради на призначення нових міністрів, за яке і будуть голосувати нардепи.

Що передувало: Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням. Пізніше прем’єр Денис Шмигаль вніс до Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.