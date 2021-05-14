Степанова відправляють у відставку

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Джерело: речниця голови ВРУ Дмитра Разумкова – Ольга Туній у Facebook

Пряма мова: "Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання Прем’єр-міністра України про відставку Міністра охорони здоров’я Максима Степанова".

Деталі: Подальшу долю міністра будуть вирішувати нардепи. Саме вони мають проголосувати за його відставку.

За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення.

Раніше джерела УП стверджували, що питання про відставку Степанова вирішується. Його наступником називали чинного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Що передувало: Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

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