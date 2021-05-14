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Стало известно, кто может заменить трех министров

Пятница, 14 мая 2021, 20:38
Стало известно, кто может заменить трех министров

На должность министра здравоохранения во власти рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко, на министра инфраструктуры – председателя "Укравтодора" Александра Кубракова, на министра экономики – главы налоговой Алексея Любченко.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа"

Детали: Соответствующую информацию УП подтвердили в источники партии власти. Однако неизвестно, когда именно эти кандидатуры могут вынести в зал для голосования. Для этого сначала нужно согласовать отставку Максима Степанова, Владислав Криклия и Игоря Петрашко. Затем от премьера Дениса Шмыгаля должны поступить представление в Верховную Раду на назначение новых министров, за которые и будут голосовать нардепы.

Что предшествовало: Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию. Позже премьер Денис Шмыгаль внес в Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров
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