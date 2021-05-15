У ВООЗ закликали ділитися вакцинами з бідними країнами замість вакцинувати дітей
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав передати вакцини країнам з низьким рівнем доходу замість вакцинувати дітей та підлітків проти COVID-19.
Джерело: Тедрос Аданом Гебреєсус на віртуальній конференції в Женеві, якого цитує BBC
Деталі: Голова ВООЗ сказав, що він розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, але сказав, що "прямо зараз я закликаю їх переглянути своє рішення", оскільки "у країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти COVID-19 було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а лікарні переповнені людьми, які терміново потребують рятувальної допомоги".
Зазначається, що відтоді як були затверджені перші вакцини, багатші країни скупили більшу частину поставок, і багато які прагнуть вакцинувати якомога більше свого населення.
Низка країн дозволили вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років. Мова йде, зокрема, про США та Канаду. У Швейцарії минулого тижня почали пропонувати щеплення 16-річним.
Нагадаємо:
- Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами.
- Повідомлялося, що цей шлях веде до "самопоразки", оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину.
- За словами Гебреєсуса, найближчими місяцями світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 – за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.