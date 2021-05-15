У ВООЗ закликали ділитися вакцинами з бідними країнами замість вакцинувати дітей

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав передати вакцини країнам з низьким рівнем доходу замість вакцинувати дітей та підлітків проти COVID-19.

Джерело: Тедрос Аданом Гебреєсус на віртуальній конференції в Женеві, якого цитує BBC

Деталі: Голова ВООЗ сказав, що він розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, але сказав, що "прямо зараз я закликаю їх переглянути своє рішення", оскільки "у країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти COVID-19 було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а лікарні переповнені людьми, які терміново потребують рятувальної допомоги".

Зазначається, що відтоді як були затверджені перші вакцини, багатші країни скупили більшу частину поставок, і багато які прагнуть вакцинувати якомога більше свого населення.

Низка країн дозволили вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років. Мова йде, зокрема, про США та Канаду. У Швейцарії минулого тижня почали пропонувати щеплення 16-річним.

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