Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ВОЗ призвали делиться вакцинами с бедными странами вместо вакцинировать детей

Суббота, 15 мая 2021, 01:03

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус призвал передать вакцины странам с низким уровнем дохода вместо вакцинировать детей и подростков против COVID-19.

Источник: Тедрос Аданом Гебреесус на виртуальной конференции в Женеве, которого цитирует BBC

Детали: Глава ВОЗ сказал, что он понимает, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков, но сказал, что "прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение", поскольку "в странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против COVID-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, а больницы переполнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи".

Отмечается, что с тех пор как были утверждены первые вакцины, богатые страны скупили большую часть поставок, и многие стремятся вакцинировать как можно больше своего населения.

Ряд стран позволили вакцинировать детей от 12 до 15 лет. Речь идет, в частности, о США и Канаде. В Швейцарии на прошлой неделе начали предлагать прививки 16-летним.

Напомним:

  • В конце марта в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами.
  • Сообщалось, что этот путь ведет к "самопоражению", поскольку так распространение вируса продлится дольше, а значит будет возникать больше мутаций и штаммов, влияющих на вакцину.
  • По словам Гебреесуса, в ближайшие месяцы мир может взять под контроль пандемию COVID-19 - при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.

Темы: коронавирусвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Арахамия объяснил, почему Степанова хотят уволить

Стало известно, кто может заменить трех министров

Степанова отправляют в отставку

Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку

При Порошенко на госдачах поселились "непонятные личности", будем выселять - Зеленский

обновлено, инфографикаСНБО вводит санкции против полтысячи "воров в законе"

Все новости...
коронавирус
Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса
Одна область снова стала "оранжевой"
В Киеве за сутки - почти 700 новых больных COVID-19, смертность остается высокой
Последние новости
01:03
В ВОЗ призвали делиться вакцинами с бедными странами вместо вакцинировать детей
00:25
В Украине создадут кибервойска
23:49
Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии
23:00
Все кандидаты согласились возглавить министерства – глава фракции "Слуга народа"
22:46
Арахамия объяснил, почему Степанова хотят уволить
22:15
Прокуратура будет обжаловать домашний арест Медведчука
22:00
Новости экономики: арест счетов УЗ, набсовет "Нафтогаза"
21:55
Чехия назвала шагом к эскалации внесение в список недружественных к РФ стран
21:45
Новости 14 мая: изменения в КМУ, итоги СНБО, Путин про Медведчука
21:38
У Порошенко ответили на обвинения о госдачах
Все новости...