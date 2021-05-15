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В ВОЗ призвали делиться вакцинами с бедными странами вместо вакцинировать детей

Суббота, 15 мая 2021, 01:03
В ВОЗ призвали делиться вакцинами с бедными странами вместо вакцинировать детей

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус призвал передать вакцины странам с низким уровнем дохода вместо вакцинировать детей и подростков против COVID-19.

Источник: Тедрос Аданом Гебреесус на виртуальной конференции в Женеве, которого цитирует BBC

Детали: Глава ВОЗ сказал, что он понимает, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков, но сказал, что "прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение", поскольку "в странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против COVID-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, а больницы переполнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи".

Отмечается, что с тех пор как были утверждены первые вакцины, богатые страны скупили большую часть поставок, и многие стремятся вакцинировать как можно больше своего населения.

Ряд стран позволили вакцинировать детей от 12 до 15 лет. Речь идет, в частности, о США и Канаде. В Швейцарии на прошлой неделе начали предлагать прививки 16-летним.

Напомним:

  • В конце марта в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами.
  • Сообщалось, что этот путь ведет к "самопоражению", поскольку так распространение вируса продлится дольше, а значит будет возникать больше мутаций и штаммов, влияющих на вакцину.
  • По словам Гебреесуса, в ближайшие месяцы мир может взять под контроль пандемию COVID-19 - при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.

Темы: коронавирусвакцинация
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