На Західному березі — зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військами, 11 загиблих

Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.

Джерело: BBC, AP

Деталі: Як зазначається, ізраїльські сили використовували сльозогінний газ, гумові кулі і вогонь, а палестинці кидали бомби із запальною сумішшю та каміння.

Щонайменше 10 палестинців були застрелені солдатами. Ще один палестинець був убитий, коли намагався завдати удару солдату на військовій позиції.

Сотні були поранені.

AP зазначає, що йдеться про найбільш масові палестинські протести за багато років.

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