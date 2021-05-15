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На Західному березі — зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військами, 11 загиблих

Субота, 15 травня 2021, 02:11

Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.

Джерело: BBC, AP

Деталі: Як зазначається, ізраїльські сили використовували сльозогінний газ, гумові кулі і вогонь, а палестинці кидали бомби із запальною сумішшю та каміння.

Щонайменше 10 палестинців були застрелені солдатами. Що один палестинець був убитий, коли намагався завдати удару солдату на військовій позиції.

Сотні були поранені.

AP зазначає, що йдеться про найбільш масові палестинські протести за багато років.

Нагадаємо:

  • Зараз між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 
  • Минулої ночі ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро"  "ХАМАС".
  • У результаті бойових дій загинули щонайменше 115 палестинців, 27 з яких – діти.

Теми: Ізраїль


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