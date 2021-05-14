Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїльська армія провела масштабну операцію в Газі: 160 літаків і 450 ракет

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:50
Ізраїльська армія провела масштабну операцію в Газі: 160 літаків і 450 ракет
Скриншот з відео ЦАХАЛа

Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter, The times of Israel

Дослівно ЦАХАЛ: "Ціль: система тунелів "метро" ХАМАС у Газі. Операція: 160 літаків, танків, артилерійських і піхотних підрозділів вздовж кордону. Ми вразили 150 цілей і зруйнували багатокілометрову мережу "метро" ХАМАС".

Деталі: Повідомляється, що 160 літаків упродовж 40 хвилин скинули 450 ракет на тунелі в північній частині Гази, які ХАМАС використовує для укриття і транспортування. 

 
Підготовка літаків до атаки 
Скриншот з відео 

За словами військових ЦАХАЛу, вони все ще підраховують збитки, нанесені підземній інфраструктурі ХАМАС, і кількість убитих бойовиків.

Зазначається, що сухопутні війська у Сектор Гази не заходили, вони лишились на ізраїльській стороні.

Загалом під час цього удару випустили близько 500 снарядів, з них 50 танкових снарядів.

Палестинці в Газі повідомили, що ізраїльський удар тривав понад годину і призвів до низки жертв.

Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа в п'ятницю вранці повідомило, що загалом загинули 115 палестинців, 27 з яких – діти. The times of Israel зазначає, що ці оновлені цифри, ймовірно, не включають усіх загиблих під час нічної атаки ЦАХАЛу.

Передісторія: 

  • З 10 травня між Ізраїлем та Сектором Газа загострилося протистояння, тривають бойові дії. Вони були спричинені подіями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 
  • Представник ЦАХАЛу повідомив, що ізраїльська армія почала наземну операцію проти Сектору Газа. Однак пізніше Ізраїль заявив, що здійснює атаку "в Секторі Газа", але безпосередньо на землі Сектору Газа його військ немає.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Ізраїльбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: