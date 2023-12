Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter, The times of Israel

Дослівно ЦАХАЛ: "Ціль: система тунелів "метро" ХАМАС у Газі. Операція: 160 літаків, танків, артилерійських і піхотних підрозділів вздовж кордону. Ми вразили 150 цілей і зруйнували багатокілометрову мережу "метро" ХАМАС".

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c