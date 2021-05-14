Ізраїльська армія провела найбільшу з 2014 року операцію в Газі: 160 літаків і 450 ракет
Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела найбільшу з 2014 року операцію проти радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter, The times of Israel
Дослівно ЦАХАЛ: "Ціль: система тунелів "метро" ХАМАС у Газі. Операція: 160 літаків, танків, артилерійських і піхотних підрозділів вздовж кордону. Ми вразили 150 цілей і зруйнували багатокілометрову мережу "метро" ХАМАС".
The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.
The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.
We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c
— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021
Деталі: Повідомляється, що 160 літаків упродовж 40 хвилин скинули 450 ракет на тунелі в північній частині Гази, які ХАМАС використовує для укриття і транспортування.
За словами військових ЦАХАЛу, вони все ще підраховують збитки, нанесені підземній інфраструктурі ХАМАС, і кількість убитих бойовиків.
Huge bombardment in the north and the east of #gaza strip , involving gunboats, fighter jets, and helicopters pic.twitter.com/6OkKCVO4Aa— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 13, 2021
Зазначається, що сухопутні війська у Сектор Гази не заходили, вони лишились на ізраїльській стороні.
Загалом під час цього удару випустили близько 500 снарядів, з них 50 танкових снарядів.
Палестинці в Газі повідомили, що ізраїльський удар тривав понад годину і призвів до низки жертв.
Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа в п'ятницю вранці повідомило, що загалом загинули 115 палестинців, 27 з яких – діти. The times of Israel зазначає, що ці оновлені цифри, ймовірно, не включають усіх загиблих під час нічної атаки ЦАХАЛу.