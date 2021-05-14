Ізраїльська армія провела масштабну операцію в Газі: 160 літаків і 450 ракет
Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter, The times of Israel
Дослівно ЦАХАЛ: "Ціль: система тунелів "метро" ХАМАС у Газі. Операція: 160 літаків, танків, артилерійських і піхотних підрозділів вздовж кордону. Ми вразили 150 цілей і зруйнували багатокілометрову мережу "метро" ХАМАС".
The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021
The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.
We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c
Деталі: Повідомляється, що 160 літаків упродовж 40 хвилин скинули 450 ракет на тунелі в північній частині Гази, які ХАМАС використовує для укриття і транспортування.
За словами військових ЦАХАЛу, вони все ще підраховують збитки, нанесені підземній інфраструктурі ХАМАС, і кількість убитих бойовиків.
Huge bombardment in the north and the east of #gaza strip , involving gunboats, fighter jets, and helicopters pic.twitter.com/6OkKCVO4Aa— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) May 13, 2021
Зазначається, що сухопутні війська у Сектор Гази не заходили, вони лишились на ізраїльській стороні.
Загалом під час цього удару випустили близько 500 снарядів, з них 50 танкових снарядів.
Палестинці в Газі повідомили, що ізраїльський удар тривав понад годину і призвів до низки жертв.
Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа в п'ятницю вранці повідомило, що загалом загинули 115 палестинців, 27 з яких – діти. The times of Israel зазначає, що ці оновлені цифри, ймовірно, не включають усіх загиблих під час нічної атаки ЦАХАЛу.
Передісторія:
- З 10 травня між Ізраїлем та Сектором Газа загострилося протистояння, тривають бойові дії. Вони були спричинені подіями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією.
- Представник ЦАХАЛу повідомив, що ізраїльська армія почала наземну операцію проти Сектору Газа. Однак пізніше Ізраїль заявив, що здійснює атаку "в Секторі Газа", але безпосередньо на землі Сектору Газа його військ немає.