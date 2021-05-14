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Ізраїльська армія провела найбільшу з 2014 року операцію в Газі: 160 літаків і 450 ракет

П'ятниця, 14 травня 2021, 11:50
Скриншот з відео ЦАХАЛа

Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела найбільшу з 2014 року операцію проти радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter, The times of Israel

Дослівно ЦАХАЛ: "Ціль: система тунелів "метро" ХАМАС у Газі. Операція: 160 літаків, танків, артилерійських і піхотних підрозділів вздовж кордону. Ми вразили 150 цілей і зруйнували багатокілометрову мережу "метро" ХАМАС".

Деталі: Повідомляється, що 160 літаків упродовж 40 хвилин скинули 450 ракет на тунелі в північній частині Гази, які ХАМАС використовує для укриття і транспортування. 

 
Підготовка літаків до атаки 
Скриншот з відео 

За словами військових ЦАХАЛу, вони все ще підраховують збитки, нанесені підземній інфраструктурі ХАМАС, і кількість убитих бойовиків.

Зазначається, що сухопутні війська у Сектор Гази не заходили, вони лишились на ізраїльській стороні.

Загалом під час цього удару випустили близько 500 снарядів, з них 50 танкових снарядів.

Палестинці в Газі повідомили, що ізраїльський удар тривав понад годину і призвів до низки жертв.

Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа в п'ятницю вранці повідомило, що загалом загинули 115 палестинців, 27 з яких – діти. The times of Israel зазначає, що ці оновлені цифри, ймовірно, не включають усіх загиблих під час нічної атаки ЦАХАЛу.

Українська правда
Теми: Ізраїльбойові дії


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