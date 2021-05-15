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На Западном берегу — столкновение между палестинцами и израильскими войсками, 11 погибших

Суббота, 15 мая 2021, 02:11

Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились большей частью оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.

Источник: BBC, AP

Детали: Как отмечается, израильские силы использовали слезоточивый газ, резиновые пули и огонь, а палестинцы бросали бомбы с зажигательной смесью и камни.

По меньшей мере 10 палестинцев были застрелены солдатами. Еще один палестинец был убит, когда пытался нанести удар солдату на военной позиции.

Сотни были ранены.

AP отмечает, что речь идет о наиболее массовых палестинских протестах за многие годы.

Напомним:

  • Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
  • Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
  • В результате боевых действий погибли по меньшей мере 115 палестинцев, 27 из которых - дети.

Темы: Израиль


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