На Западном берегу — столкновение между палестинцами и израильскими войсками, 11 погибших
Суббота, 15 мая 2021, 02:11
Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились большей частью оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.
Детали: Как отмечается, израильские силы использовали слезоточивый газ, резиновые пули и огонь, а палестинцы бросали бомбы с зажигательной смесью и камни.
По меньшей мере 10 палестинцев были застрелены солдатами. Еще один палестинец был убит, когда пытался нанести удар солдату на военной позиции.
Сотни были ранены.
AP отмечает, что речь идет о наиболее массовых палестинских протестах за многие годы.
Напомним:
- Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
- Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
- В результате боевых действий погибли по меньшей мере 115 палестинцев, 27 из которых - дети.