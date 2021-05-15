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Коронавирус в Украине: 6,8 тысяч новых случаев, 322 смерти

Суббота, 15 мая 2021, 08:17

За сутки 14 мая в Украине обнаружили 6796 новых случаев коронавируса, 322 больных умерли и 17 202 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 2197 человек.

Осуществлено 76 496 тестирований, в частности методом ПЦР – 34 108, методом ИФА – 14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Среди новых заболевших – 347 детей и 233 медработника.

За сутки 14 мая в Украине привито от коронавируса 23 638 человек.

С начала прививочной кампании привито 936 499 человек, из них получили 1 дозу – 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 13 661 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Что предшествовало: За сутки 13 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 195 больных, умерли 287 пациентов, выздоровели 15 958 человек.

По количеству новых случаев Украина находится на 12 месте в мире и на 4 месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


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