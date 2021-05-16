Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім відреагував на знищення вежі в Секторі Гази з офісами ЗМІ

Неділя, 16 травня 2021, 00:55
Білий дім відреагував на знищення вежі в Секторі Гази з офісами ЗМІ

Білий дім відреагував на знищення вежі в Секторі Гази, де були розміщені офіси міжнародних видань, заявивши, що забезпечення безпеки преси є першочерговим.

Джерело: АР, Джен Псакі у Twitter

Пряма мова Псакі: "Ми безпосередньо повідомили Ізраїлю, що забезпечення безпеки журналістів та незалежних ЗМІ є головним завданням".

Деталі: Авіаудар Ізраїлю, який знищив 12-поверхову будівлю в Газі, де були розміщені офіси міжнародних ЗМІ, викликав протест у захисників преси, а керівництво видання АР назвало це "неймовірно тривожним" розвитком конфлікту.

Крім того, міжнародна федерація журналістів засудила напад, назвавши його навмисним.

Також президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову після удару Ізраїлю по будівлі, де розташовувалися офіси міжнародних ЗМІ.

Передісторія:

  • Вежа у Секторі Газа була знищена ізраїльською армією у суботу. Там розміщувались офіси міжнародних видань - Associated Press та "Аль-Джазіра". При цьому Ізраїль запевняє, що будівля також використовувалася крилом військової розвідки ХАМАС й саме тому стала об'єктом атаки.

Теми: Сектор ГазаСШАІзраїльбойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Сектор Газа
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
Авіація Ізраїлю завдала удару по комплексу ХАМАС у Газі – ЦАХАЛ
Ізраїль атакував збройний цех бойовиків у секторі Гази
Останні новини
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
Усі новини...
Реклама: