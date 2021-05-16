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Білий дім відреагував на знищення вежі в Газі з офісами ЗМІ

Неділя, 16 травня 2021, 00:55

Білий дім відреагував на знищення вежі в Секторі Гази, де були розміщені офіси міжнародних видань, заявивши, що забезпечення безпеки преси є першочерговим.

Джерело: АР, Джен Псакі у Twitter

Пряма мова Псакі: "Ми безпосередньо повідомили Ізраїлю, що забезпечення безпеки журналістів та незалежних ЗМІ є головним завданням".

Деталі: Авіаудар Ізраїлю, який знищив 12-поверхову будівлю в Газі, де були розміщені офіси міжнародних ЗМІ, викликав протест у захисників преси, а керівництво видання АР назвало це "неймовірно тривожним" розвитком конфлікту.

Крім того, міжнародна федерація журналістів також засудила напад, назвавши його навмисним.

Також президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову після удару Ізраїлю по будівлі, де розташовувалися офіси міжнародних ЗМІ.

Передісторія:

  • У вежі Сектора Газа, що була знищена ізраїльською армією, розміщувались "військові активи" ХАМАС, а терористична група використовувала працівників міжнародних видань як "живий щит".

Теми: ІзраїльСШАбойові дії


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