Сектор Газа: Нетаньяху обговорив з Байденом подальші дії

Вдруге на цьому тижні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поговорив з президентом США Джо Байденом про ескалацію конфлікту з Сектором Газа.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Під час дзвінка у суботу Нетаньягу надав Байдену інформацію про операції Ізраїлю в Секторі Газа та розповів про подальші дії ізраїльських військових у цьому напрямку.

Прем'єр-міністр подякував Байдену за "непохитну підтримку" з боку Сполучених Штатів у праві Ізраїлю захищатися.

Нетаньягу під час розмови запевнив президента США, що робиться все можливе, аби уникнути жертв серед цивільних людей, тому ЦАХАЛ перед бомбардуванням об'єктів терористів завчасно попереджає населення Гази, і люди мають час для евакуації.

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