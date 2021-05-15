Сектор Газа: Нетаньяху обговорив з Байденом подальші дії
Субота, 15 травня 2021, 21:00
Вдруге на цьому тижні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поговорив з президентом США Джо Байденом про ескалацію конфлікту з Сектором Газа.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Під час дзвінка у суботу Нетаньягу надав Байдену інформацію про операції Ізраїлю в Секторі Газа та розповів про подальші дії ізраїльських військових у цьому напрямку.
Прем'єр-міністр подякував Байдену за "непохитну підтримку" з боку Сполучених Штатів у праві Ізраїлю захищатися.
Нетаньягу під час розмови запевнив президента США, що робиться все можливе, аби уникнути жертв серед цивільних людей, тому ЦАХАЛ перед бомбардуванням об'єктів терористів завчасно попереджає населення Гази, і люди мають час для евакуації.
Нагадаємо:
- Між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії.
- Ізраїльська армія після попередження знищила вежу Аль-Джалаа у Секторі Газа, в якій розміщувались "військові активи" ХАМАС. При цьому терористична група використовувала працівників міжнародних видань, які мали офіси у цій будівлі, як "живий щит".
- У Міністерстві закордонних справ України шукають спосіб повернути на батьківщину українців, які зараз знаходяться у Секторі Газа, що охоплений бойовими діями.