Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сектор Газа: Нетаньяху обговорив з Байденом подальші дії

Субота, 15 травня 2021, 21:02
Сектор Газа: Нетаньяху обговорив з Байденом подальші дії
Фото: Michel Euler/AP

Вдруге на цьому тижні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поговорив з президентом США Джо Байденом про ескалацію конфлікту з Сектором Газа.

Джерело:  The Times of Israel

Деталі: Під час дзвінка у суботу Нетаньягу надав Байдену інформацію про операції Ізраїлю в Секторі Газа та розповів про подальші дії ізраїльських військових у цьому напрямку.

Прем'єр-міністр подякував Байдену за "непохитну підтримку" з боку Сполучених Штатів у праві Ізраїлю захищатися.

Нетаньягу під час розмови запевнив президента США, що робиться все можливе, аби уникнути жертв серед цивільних людей, тому ЦАХАЛ перед бомбардуванням об'єктів терористів завчасно попереджає населення Гази, і люди мають час для евакуації.

Нагадаємо:

  • 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
  • Між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії.
  • Ізраїльська армія після попередження знищила вежу Аль-Джалаа у Секторі Газа, в якій розміщувались "військові активи" ХАМАС. При цьому терористична група використовувала працівників міжнародних видань, які мали офіси у цій будівлі, як "живий щит".
  • У Міністерстві закордонних справ України шукають спосіб повернути на батьківщину українців, які зараз знаходяться у Секторі Газа, що охоплений бойовими діями.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сектор ГазаСШАвійнаІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Сектор Газа
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
Авіація Ізраїлю завдала удару по комплексу ХАМАС у Газі – ЦАХАЛ
Ізраїль атакував збройний цех бойовиків у секторі Гази
Останні новини
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
Усі новини...
Реклама: