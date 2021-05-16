Белый дом отреагировал на уничтожение башни в Секторе Газа с офисами СМИ
Белый дом отреагировал на уничтожение башни в секторе Газа, где были размещены офисы международных изданий, заявив, что обеспечение безопасности прессы является первоочередным.
Источник: АР, Джен Псаки в Twitter
Прямая речь Псаки: "Мы непосредственно сообщили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является главной задачей".
Детали: Авиаудар Израиля, уничтожил 12-этажное здание в Газе, где были размещены офисы международных СМИ, вызвал протест у защитников прессы, а руководство издания АР назвал это "невероятно тревожным" развитием конфликта.
Кроме того, международная федерация журналистов осудила нападение, назвав его преднамеренным.
Также президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по зданию, где располагались офисы международных СМИ.
Предыстория:
- Башня в Секторе Газа была уничтожена израильской армией в субботу. Там размещались офисы международных изданий Associated Press и телеканала "Аль-Джазира". При этом Израиль утверждает, что здание также использовалась крылом военной разведки ХАМАС и именно поэтому стало объектом атаки.