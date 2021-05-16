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Белый дом отреагировал на уничтожение башни в Секторе Газа с офисами СМИ

Воскресенье, 16 мая 2021, 00:55
Белый дом отреагировал на уничтожение башни в Секторе Газа с офисами СМИ

Белый дом отреагировал на уничтожение башни в секторе Газа, где были размещены офисы международных изданий, заявив, что обеспечение безопасности прессы является первоочередным.

Источник: АР, Джен Псаки в Twitter

Прямая речь Псаки: "Мы непосредственно сообщили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является главной задачей".

Детали: Авиаудар Израиля, уничтожил 12-этажное здание в Газе, где были размещены офисы международных СМИ, вызвал протест у защитников прессы, а руководство издания АР назвал это "невероятно тревожным" развитием конфликта.

Кроме того, международная федерация журналистов осудила нападение, назвав его преднамеренным.

Также президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по зданию, где располагались офисы международных СМИ.

Предыстория:

  • Башня в Секторе Газа была уничтожена израильской армией в субботу. Там размещались офисы международных изданий Associated Press и телеканала "Аль-Джазира". При этом Израиль утверждает, что здание также использовалась крылом военной разведки ХАМАС и именно поэтому стало объектом атаки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сектор ГазаСШАИзраильбоевые действиявойна
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