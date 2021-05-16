Белый дом отреагировал на уничтожение башни в секторе Газа, где были размещены офисы международных изданий, заявив, что обеспечение безопасности прессы является первоочередным.

Источник: АР, Джен Псаки в Twitter

Прямая речь Псаки: "Мы непосредственно сообщили Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является главной задачей".

Детали: Авиаудар Израиля, уничтожил 12-этажное здание в Газе, где были размещены офисы международных СМИ, вызвал протест у защитников прессы, а руководство издания АР назвал это "невероятно тревожным" развитием конфликта.

Кроме того, международная федерация журналистов осудила нападение, назвав его преднамеренным.

Также президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по зданию, где располагались офисы международных СМИ.

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