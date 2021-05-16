Белый дом отреагировал на уничтожение башни в секторе Газа, где были размещены офисы международных изданий, заявив, что обеспечение безопасности прессы является первоочередным.

Источник: АР, Джен Псаки в Twitter, Интерфакс-Украина

Прямая речь Псаки: "Мы непосредственно сообщили Израиля, обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является главной задачей".

Детали: Авиаудар Израиля, уничтожил 12-этажное здание в Газе, где были размещены офисы международных СМИ, вызвал протест у защитников прессы, а руководство издания АР назвал это "невероятно тревожным" развитием конфликта.

Кроме того, международная федерация журналистов также осудил нападение, назвав его преднамеренным.

Также президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по зданию, где располагались офисы международных СМИ, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху.

"Во время сегодняшнего звонка Нетаньяху сообщил Байдена об операциях Израиля в секторе Газа и о том, будущие шаги он планирует там сделать", - говорится в сообщении.

По данным канцелярии Нетаньяху, премьер "подчеркнул в беседе, что Израиль делает все, чтобы не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам".

Он отметил, что израильские военные заранее предупреждают о удары и дают время на эвакуацию.

Также он выразил благодарность Байдена за поддержку США права Израиля защищать свою территорию.

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