У Секторі Газа знищено вежу ХАМАС, де як живий щит працювали ЗМІ – Ізраїль
У вежі Сектора Газа, що була знищена ізраїльською армією, розміщувались "військові активи" ХАМАС, а терористична група використовувала працівників міжнародних видань як "живий щит".
Джерело: повідомлення ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраілю) у Twitter
Деталі: Ізраїльські військові заявляють, що у багатоповерхівці в Секторі Газа, по якій було здійснено удар, розташовувалися офіси кількох провідних міжнародних ЗМІ, проте вся будівля насправді використовувалася крилом військової розвідки ХАМАС.
Ізраїль звинувати палестинську сторону у тому, що вона свідомо використовує працівників медіа у вежі Аль-Джалаа і в якості "живого щита".
Водночас ізраїльські видання повідомляють, що приблизно за годину до нищівного до удару по вежі, людей попередили, тому вони евакуювалися.
⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021
🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0
У вежі були розташовані, зокрема, офіси Associated Press та телеканала "Аль-Джазіра".
Дослівно ЦАХАЛ: "У будівлі були розміщені офіси цивільних ЗМІ, за якими терористична організація ХАМАС ховається і використовує їх як живий щит. ХАМАС навмисно розміщує свої військові активи посеред цивільного населення в Секторі Газа".
Доповнено: Ізраїльські військові також завдали удару з повітря по дому Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.
Передісторія:
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10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. З того дня між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.
- Минулої ночі ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро" "ХАМАС".
- Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.