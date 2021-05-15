У Секторі Газа знищено вежу ХАМАС, де як живий щит працювали ЗМІ – Ізраїль

У вежі Сектора Газа, що була знищена ізраїльською армією, розміщувались "військові активи" ХАМАС, а терористична група використовувала працівників міжнародних видань як "живий щит".

Джерело: повідомлення ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраілю) у Twitter

Деталі: Ізраїльські військові заявляють, що у багатоповерхівці в Секторі Газа, по якій було здійснено удар, розташовувалися офіси кількох провідних міжнародних ЗМІ, проте вся будівля насправді використовувалася крилом військової розвідки ХАМАС.

Ізраїль звинувати палестинську сторону у тому, що вона свідомо використовує працівників медіа у вежі Аль-Джалаа і в якості "живого щита".

Водночас ізраїльські видання повідомляють, що приблизно за годину до нищівного до удару по вежі, людей попередили, тому вони евакуювалися.

У вежі були розташовані, зокрема, офіси Associated Press та телеканала "Аль-Джазіра".

Дослівно ЦАХАЛ: "У будівлі були розміщені офіси цивільних ЗМІ, за якими терористична організація ХАМАС ховається і використовує їх як живий щит. ХАМАС навмисно розміщує свої військові активи посеред цивільного населення в Секторі Газа".

Передісторія: