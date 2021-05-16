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В Європі тисячі людей мітингують на підтримку палестинців

Неділя, 16 травня 2021, 03:51
В Європі тисячі людей мітингують на підтримку палестинців

У Лондоні, Берліні, Мадриді, Парижі та інших європейських містах відбулися демонстрації на підтримку палестинців у зв’язку із загостренням між Ізраїлем і Сектором Гази.

Джерело: Радіо Свобода, AFP

Деталі: Зокрема, в Лондоні тисячі демонстрантів пройшли центром міста, вимагаючи від влади Великої Британії "негайних дій", щоб зупинити вже шестиденні бойові дії в регіоні. Вони дійшли до посольства Ізраїлю під вигуки "волю Палестині".

У Парижі, де такий марш був заборонений через побоювання насильства, демонстранти пересувалися з одного північного передмістя до іншого, щоб уникнути силовиків, які заблокували їм оголошене місце початку демонстрації і потім ганялися за ними.

Під час сутичок, у яких демонстранти кидали в поліцію камінням, а та відповідала сльозогінним газом і водометами, були затримані 44 особи.

Дозволені й мирні демонстрації пройшли в кількох інших містах Франції, таких як Страсбург і Марсель.

По кількасот людей зібралися на такі акції в столиці Італії Римі та в Гаазі в Нідерландах. А в нідерландському Утрехті поліція ненадовго затримала близько ста учасників демонстрації, які не дотримувалися належної дистанції у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Також у Берліні поліція розігнала демонстрацію приблизно з 3,5 тисячі людей через порушення карантинних вимог щодо дистанціювання. Демонстранти відповіли закиданням поліції камінням, пляшками й феєрверками.

Ще в кількох містах Німеччини такі демонстрації відбулися без інцидентів, як і в низці інших європейських міст.

Нагадаємо: 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь, відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європамітинги
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