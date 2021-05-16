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В Европе тысячи людей митингуют в поддержку палестинцев

Воскресенье, 16 мая 2021, 03:51

В Лондоне, Берлине, Мадриде, Париже и других европейских городах прошли демонстрации в поддержку палестинцев в связи с обострением между Израилем и Сектором Газа.

Источник: Радио Свобода, AFP

Детали: В частности, в Лондоне тысячи демонстрантов прошли по центру города, требуя от властей Великобритании "немедленных действий", чтобы остановить уже шестидневные боевые действия в регионе. Они пришли в посольство Израиля под возгласы "волю Палестине".

В Париже, где такой марш был запрещен из-за опасений насилия, демонстранты передвигались с одного северного пригорода в другой, чтобы избежать силовиков, которые заблокировали им объявленное место начала демонстрации и потом гонялись за ними.

Во время столкновений, в которых демонстранты бросали в полицию камнями, а та отвечала слезоточивым газом и водометами, были задержаны 44 человека.

Разрешенные и мирные демонстрации прошли в нескольких других городах Франции, таких как Страсбург и Марсель.

По несколько сотен человек собрались на такие акции в столице Италии Риме и в Гааге в Нидерландах. А в нидерландском Утрехте полиция ненадолго задержала около ста участников демонстрации, которые не придерживались должной дистанции в связи с карантинными ограничениями.

Также в Берлине полиция разогнала демонстрацию примерно с 3,5 тысячи человек из-за нарушения карантинных требований по дистанцировании. Демонстранты ответили забрасыванием полиции камнями, бутылками и фейерверками.

Еще в нескольких городах Германии такие демонстрации прошли без инцидентов, как и в ряде других европейских городов.

Напомним: 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. После этого между Израилем и Сектором Газа начались активные боевые действия.

Темы: Европамитинги


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