В Европе тысячи людей митингуют в поддержку палестинцев
В Лондоне, Берлине, Мадриде, Париже и других европейских городах прошли демонстрации в поддержку палестинцев в связи с обострением между Израилем и Сектором Газа.
Источник: Радио Свобода, AFP
Детали: В частности, в Лондоне тысячи демонстрантов прошли по центру города, требуя от властей Великобритании "немедленных действий", чтобы остановить уже шестидневные боевые действия в регионе. Они пришли в посольство Израиля под возгласы "волю Палестине".
В Париже, где такой марш был запрещен из-за опасений насилия, демонстранты передвигались с одного северного пригорода в другой, чтобы избежать силовиков, которые заблокировали им объявленное место начала демонстрации и потом гонялись за ними.
Во время столкновений, в которых демонстранты бросали в полицию камнями, а та отвечала слезоточивым газом и водометами, были задержаны 44 человека.
Разрешенные и мирные демонстрации прошли в нескольких других городах Франции, таких как Страсбург и Марсель.
По несколько сотен человек собрались на такие акции в столице Италии Риме и в Гааге в Нидерландах. А в нидерландском Утрехте полиция ненадолго задержала около ста участников демонстрации, которые не придерживались должной дистанции в связи с карантинными ограничениями.
Также в Берлине полиция разогнала демонстрацию примерно с 3,5 тысячи человек из-за нарушения карантинных требований по дистанцировании. Демонстранты ответили забрасыванием полиции камнями, бутылками и фейерверками.
Еще в нескольких городах Германии такие демонстрации прошли без инцидентов, как и в ряде других европейских городов.
Напомним: 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. После этого между Израилем и Сектором Газа начались активные боевые действия.