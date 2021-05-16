Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Европе тысячи людей митингуют в поддержку палестинцев

Воскресенье, 16 мая 2021, 03:51
В Европе тысячи людей митингуют в поддержку палестинцев

В Лондоне, Берлине, Мадриде, Париже и других европейских городах прошли демонстрации в поддержку палестинцев в связи с обострением между Израилем и Сектором Газа.

Источник: Радио Свобода, AFP

Детали: В частности, в Лондоне тысячи демонстрантов прошли по центру города, требуя от властей Великобритании "немедленных действий", чтобы остановить уже шестидневные боевые действия в регионе. Они пришли в посольство Израиля под возгласы "волю Палестине".

В Париже, где такой марш был запрещен из-за опасений насилия, демонстранты передвигались с одного северного пригорода в другой, чтобы избежать силовиков, которые заблокировали им объявленное место начала демонстрации и потом гонялись за ними.

Во время столкновений, в которых демонстранты бросали в полицию камнями, а та отвечала слезоточивым газом и водометами, были задержаны 44 человека.

Разрешенные и мирные демонстрации прошли в нескольких других городах Франции, таких как Страсбург и Марсель.

По несколько сотен человек собрались на такие акции в столице Италии Риме и в Гааге в Нидерландах. А в нидерландском Утрехте полиция ненадолго задержала около ста участников демонстрации, которые не придерживались должной дистанции в связи с карантинными ограничениями.

Также в Берлине полиция разогнала демонстрацию примерно с 3,5 тысячи человек из-за нарушения карантинных требований по дистанцировании. Демонстранты ответили забрасыванием полиции камнями, бутылками и фейерверками.

Еще в нескольких городах Германии такие демонстрации прошли без инцидентов, как и в ряде других европейских городов.

Напомним: 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. После этого между Израилем и Сектором Газа начались активные боевые действия.

Темы: Европамитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Европа
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода РФ из "зерновой сделки"
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: