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Коронавирус 3,6 тысячи новых заражений, 133 человека умерли

Воскресенье, 16 мая 2021, 08:18

В течение субботы в Украине выявили более 3,6 тыс. новых случаев Covid-19, госпитализация понадобилась 2208 больным.

Источник: Минздрав

Дословно: "3620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 мая 2021 года. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников".

Детали: За прошедшие сутки были госпитализированы 2208 человек, выписаны из больниц - 3845.

Болезнь унесла жизни еще 133 украинцев.

7921 человек выздоровел.

Осуществлено 38911 тестирований в сутки (в частности методом ПЦР - 17389, методом ИФА - 3848), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17674.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • За минувшие сутки в мире диагностировали более 627 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 12 место в мире и 4 в Европе.
  • 14 мая в Украине обнаружили 6796 новых случаев коронавируса, 322 больных умерли и 17 202 выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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