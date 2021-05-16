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У МОЗ відзвітували про хід кампанії з Covid-вакцинації

Неділя, 16 травня 2021, 09:58

Протягом суботи щеплення проти коронавірусу зробили ще 6,1 тис. українців.

Джерело: міністр охорони здоров'я максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "6164 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 травня.

939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб  (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)".

Деталі: Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення. Станом на 15 травня до листа очікування вакцинації від Covid записались 556 117 українців.

Нагадаємо:

  • 14 травня в Україні проти COVID-19 було щеплено 23 638 осіб.
  • Експерти Постійної комісії з вакцинації (STIKO) Німеччини вважають високою ймовірність того, що громадянам доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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