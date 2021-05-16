У МОЗ відзвітували про хід кампанії з Covid-вакцинації

Протягом суботи щеплення проти коронавірусу зробили ще 6,1 тис. українців.

Джерело: міністр охорони здоров'я максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "6164 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 травня.

939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)".

Деталі: Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення. Станом на 15 травня до листа очікування вакцинації від Covid записались 556 117 українців.

Нагадаємо: