Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МОЗ відзвітували про хід кампанії з Covid-вакцинації

Неділя, 16 травня 2021, 09:58
У МОЗ відзвітували про хід кампанії з Covid-вакцинації

Протягом суботи щеплення проти коронавірусу зробили ще 6,1 тис. українців.

Джерело: міністр охорони здоров'я максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "6164 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 травня.

939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб  (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)".

Деталі: Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення. Станом на 15 травня до листа очікування вакцинації від Covid записались 556 117 українців.

Нагадаємо:

  • 14 травня в Україні проти COVID-19 було щеплено 23 638 осіб.
  • Експерти Постійної комісії з вакцинації (STIKO) Німеччини вважають високою ймовірність того, що громадянам доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
Останні новини
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
Усі новини...
Реклама: