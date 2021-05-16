У МОЗ відзвітували про хід кампанії з Covid-вакцинації
Неділя, 16 травня 2021, 09:58
Протягом суботи щеплення проти коронавірусу зробили ще 6,1 тис. українців.
Джерело: міністр охорони здоров'я максим Степанов у Facebook
Пряма мова: "6164 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 травня.
939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)".
Деталі: Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення. Станом на 15 травня до листа очікування вакцинації від Covid записались 556 117 українців.
Нагадаємо:
- 14 травня в Україні проти COVID-19 було щеплено 23 638 осіб.
- Експерти Постійної комісії з вакцинації (STIKO) Німеччини вважають високою ймовірність того, що громадянам доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.
Українська правда