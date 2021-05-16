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В Минздраве отчитались о ходе кампании по Covid-вакцинации

Воскресенье, 16 мая 2021, 09:58

В течение субботы прививки против коронавируса сделали еще 60,1 тыс. украинцев.

Источник: министр здравоохранения максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "6164 человека привито против COVID-19 за сутки 15 мая.

939 238 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)".

Детали: Прививки проводилось 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививок. По состоянию на 15 мая в лист ожидания вакцинации от Covid записались 556 117 украинцев.

Напомним:

  • 14 мая в Украине против COVID-19 было привито 23638 человек.
  • Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии считают высокой вероятность того, что гражданам придется повторять курс двойных прививок от коронавируса.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав


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