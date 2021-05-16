В Минздраве отчитались о ходе кампании по Covid-вакцинации

В течение субботы прививки против коронавируса сделали еще 60,1 тыс. украинцев.

Источник: министр здравоохранения максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "6164 человека привито против COVID-19 за сутки 15 мая.

939 238 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей)".

Детали: Прививки проводилось 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививок. По состоянию на 15 мая в лист ожидания вакцинации от Covid записались 556 117 украинцев.

Напомним: