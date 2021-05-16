Усі іноземні авіакомпанії припинили польоти до Ізраїлю

У зв'язку з загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту усі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.

Джерело: The Times of Israel

У суботу авіаперевізники Fly Dubai та Etihad Air призупинили польоти до Ізраїлю. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які ще раніше скасували усі рейси.

На дошці розкладу польотів ізраїльського міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон" поки відображається низка авіакомпаній, які все ще мають заплановані рейси до країни, починаючи з 19 травня.

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