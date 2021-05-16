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Усі іноземні авіакомпанії припинили польоти до Ізраїлю

Неділя, 16 травня 2021, 11:53

У зв'язку з загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту усі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.

Джерело: The Times of Israel

У суботу авіаперевізники Fly Dubai та Etihad Air призупинили польоти до Ізраїлю. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які ще раніше скасували усі рейси.

На дошці розкладу польотів ізраїльського міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон" поки відображається низка авіакомпаній, які все ще мають заплановані рейси до країни, починаючи з 19 травня.

Нагадаємо:

  • 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь, відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.
  • За тиждень збройного конфлікту в Секторі Газа були вбиті 149 палестинців, четверо з них - за останню добу. У той же час Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.

Теми: авіаСектор ГазаІзраїльвійна


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